西環3間打卡素食餐廳　推介JOMO焦糖蘋果批　經典藍Cafe打卡一流

近年來不少都市人提倡食得健康，素食、生酮飲食等都是熱門的選擇。但大家對素食的印象還停留在清淡無味？那就錯了！因為本港出現不少很有特色的素食餐廳，提供精緻又美味的素菜。《香港01》飲食記者特別搜羅3間位於素食餐廳集中地西環中的特色素食Cafe，食得健康之餘亦適合大家去打卡。

【1】JOMO Coffee & Cakes：小巷Cafe必食伯爵茶戚風蛋糕

JOMO Coffee & Cakes是以糕點起家的小店，以伯爵茶戚風蛋糕和芝士蛋糕最為出名。JOMO並非一間純素Cafe，但小店堅持在Menu上提供一半素食選擇，另外也有一般肉食和蛋奶類的選擇，無論你是否素食人士都可以一試。點擊睇JOMO有什麼素食甜點及價錢 👇👇

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【2】LN Fortunate Coffee：店員超有禮貌、有家的感覺

LN Fortunate Coffee是為讓客人感受幸福而成立的Cafe，員工們都非常友善，也是不少素食人士特別喜歡這裡原因。寬闊的空間，加上輕鬆的音樂，讓食客感覺很放鬆。餐廳提供各式輕食，又為客人度身訂造各式素糕點，點擊即睇特色輕食和訂製甜品方法 👇👇

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【3】Infiniti C By October：令人少女心爆發的純藍色Cafe

充滿藍色佈置的Infiniti C By October絕對是打卡好去處，無論是環境還是食物賣相都精緻又IGable，因此自2019年開設以來已吸引不少女生光顧。餐廳的食物款式設計很有特色，熱切Menu亦詳細標明菜式適合哪類人士食用，十分友善。點擊睇超適合打卡的美食 👇👇

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【1】JOMO Coffee & Cakes 地址：西環西營盤水街4號地下D號舖 營業時間：星期一至五 11:00-18:00；週末及公眾假期 11:00-19:00 電話：27620258

【2】LN Fortunate Coffee 地址：西環西營盤第二街118號懿山地舖 營業時間：星期一至三 09:00-19:30；星期四 09:00-17:30；星期五至日 09:00-21:00（3月38日起營業時間更改為 9:00-17:30，直至另行通知。） 電話：28583898

【3】Infiniti C By October 地址：西環西邊街38號明德山地下A店 營業時間：星期一至日 08:00-21:00 電話：24682848

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這麼多精緻的素食，要在家裡煮到當然有難度。但其實出街食飯，當中都有不少CP值低的食物，難怪會被阿媽直指「勁唔抵！」點擊睇下有什麼菜式是自己整好過 👇👇

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