泰國菜4間九龍城以外抵食推介　軟殼蟹咖哩包$138　爆汁串燒$13

近日中泰網民大戰，有中國網友留言指泰國菜難吃？其實泰菜在世界各地廣受青睞，連國際新聞網CNN都曾把泰國咖哩評為「世界50種最佳食物」之首。 如果要在香港找好吃的泰國菜，《香港01》飲食頻道記者就推介以下4間小店給大家，不用特意走入「小泰國」九龍城，都可以品嚐到高CP值的泰式美食。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】阿來東南亞風味：打卡必點爆漿咖哩軟殼蟹火山包

店名阿來在泰文「Aroy」就是代表好吃的意思，開業只有2年左右，卻吸引不少吃貨在此打卡，因為餐廳有很多賣相討好的泰菜，如招牌咖哩火山包、蛋網金邊粉等，份量適合幾位朋友分享吃。👇👇👇有種超邪惡小食只此一家吃到！按圖看更多「阿來」推介美食及售價👇👇👇

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阿來東南亞風味 地址：油麻地廣華街38號地舖 營業時間：11:00am – 11:00pm

【2】珍意泰國菜館：筲箕灣尾人氣泰菜

東大街一向是筲箕灣著名食街，其中這間泰菜店就頗受歡迎。主打泰式海南雞，照傳統泰國製法拆骨起肉，嫩雞連帶少許骨膠原「啫喱」，相當有口碑，連配料「雞紅」亦入口彈牙，令人驚喜。👇👇👇宵夜必點芒果糯米飯大件夾抵食！按圖看幾錢食到？👇👇👇

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珍意泰國菜館 地址：筲箕灣東大街39號地下 營業時間：11:30am – 11:00pm

【3】泰之味：上環街市爆汁平民串燒

除了街舖，有時市政大廈的熟食中心也有平靚正高質菜。正如這間區內人才知的隱世泰菜，食物款式平凡卻夠惹味大碟，就算晚市環境較嘈雜，仍然吸引很多熟客光顧。👇👇👇按圖看網民都推介「泰之味」哪些平民美食？👇👇👇

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泰之味 地址：上環市政大廈2樓熟食中心CF23號舖 營業時間：11:00am – 2:30pm；6:00 – 10:30pm（逢星期六休息）

【4】船長泰國船麵工房：工廈隱世正宗船麵

另一間推介的隱世小店位於工廈之中，主打泰式船麵，據聞店主曾專程到曼谷學藝，連食材和香料都盡量由泰國來貨，所以製作的船麵味道都比較地道。以往香港的泰式麵湯底較清，想要找正宗深啡色船麵濃湯，這裡就有。👇👇👇除了船麵，還有船飯？按圖看甚麼叫船飯👇👇👇

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船長泰國船麵工房 地址：觀塘成業街19-23號成業工業大廈1樓22室 營業時間：12:00nn – 7:00pm（逢星期日休息）

💡同場加映：租艇郊遊好去處💡

如果嫌大澳太多人，香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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