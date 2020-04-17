新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案開始回落，但不少打工仔早已返回公司工作。中環一向多貴價美食，身為打工仔想找平價美食可以點？《香港01》飲食記者精選中環4間抵食東南亞美食，包括越南菜、泰國菜及老撾菜，全部都性價比極高！

【1】隱世打工仔飯堂@越僑

位於巷弄深處的隱世越南菜館，是不少中環打工仔的飯堂，午飯時段經常現人龍，堂食粉麵飯最平$56就有得食，最貴只是$60左右，性價比超高！招牌菜式有牛油雞翼飯、生牛肉湯河，另外亦有不少小食，例如越南春卷、牛油雞翼。👇👇👇想知有幾平價？按下圖即睇餐廳美食、價錢 👇👇👇

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越僑 地址：中環租庇利街鐵行里12號地下 電話：2526 0874/2869 5168

【2】新派老撾菜推$19.9炒米粉@施心畢老撾餐廳

這間餐廳來頭不少，不少媒體訪問過餐廳老闆，原來老闆的婆婆是老撾皇族的親信，老闆從小就學識做老撾菜。餐廳的小食小食由$38-58不等，粉麵類就由$68起，最有人氣的一定是墨魚丸椰子全米湯粉，椰子湯底超香濃！最新推出兩款只供外賣的$19.9炒米粉，份量都不少！👇👇👇想知買炒米粉的方法？按下圖即睇攬炒米粉有咩配菜、開賣時間👇👇👇

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施心畢老撾餐廳 地址：中環威靈頓街98號翡翠中心4樓 電話：2117 0788

【3】上環站附近人氣越菜@鳴越越式料理

上環站附近的越南菜館位於大廈地庫，但午市時段仍會有人龍。招牌菜有越南生牛肉粉、原隻軟殼蟹撈檬、越式春卷等，小食價錢由$38起。另外粉麵類由$60至$80不等，加$20左右就可以追加小食。👇👇👇人氣小食最平$38，按下圖即睇餐廳美食推介👇👇👇

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鳴越越式料理 地址：中環德輔道中144-148號安泰大廈地庫 電話：2856 1498

【4】米芝蓮推介海南雞飯@泰潮

泰潮的招牌海南雞飯曾連續7年獲米芝蓮推介，其他招牌菜有泰式滷水豬髀飯、泰式招牌咖喱飯等，招牌海南雞飯只是$60，雞肉嫩滑、雞皮無肥膏，油飯香得來不會太油膩。其他小食都是$40起跳，性價比高！👇👇👇想知海南雞飯有幾正，按下圖即睇泰潮美食、價錢 👇👇👇

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泰潮 地址：中環嘉咸街7號地舖 電話：2488 4444

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武漢肺炎疫情爆發，港人較多時間留在家，若果覺得在家無聊，想出外的話，不妨到海濱看海景或跑步，放鬆身心。記者精選4間中環海濱附近的高質餐廳，包括隱世居酒屋歎鰻魚飯、CP值超高的漢堡等。👇👇👇第一間居酒屋主打鰻魚飯又平又高質，按下圖即睇4間美食推介👇👇👇

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