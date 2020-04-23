深水埗5間高質車仔麵　小排檔還原牛下車仔麵　任你點$13食炆花膠

要數到可以代表香港的美食，可以自由配搭麵和餸的車仔麵，肯定榜上有名。而本港各區確實有不少高質好食的車仔麵店。《香港01》飲食記者先探索車仔麵店林立的深水埗區，整理其中5間高質車仔麵店，新式、懷舊、連奪得米芝蓮街頭小食的食店都有。

🍜 2間新式車仔麵推介 🍜

【1】饗車仔麵：必食招牌「醉饗蛋」

車仔麵店的湯底還有蕃茄湯、咖哩汁、麻辣湯底？沒錯！饗車仔麵提供不少新奇的配搭，而招牌菜更有「醉饗蛋」，其實是以花雕醉雞的酒所製成的流心蛋，入味得來很好食。點擊睇睇價錢和有什麼值得你幫襯 👇👇👇👇👇

+ 2

【2】任你點車仔麵：$13食到鮑汁炆花膠

看看任你點車仔麵的餐單，不知道還以為自己去食拉麵店，因為配餸就有日式豬軟骨、日式叉燒、日式溏心蛋。不過講到最特別的，就是有鮑汁炆花膠好味溏心鮑魚，點擊睇睇價錢及是否值得你試 👇👇

+ 2

🍜 3間懷舊車仔麵推介 🍜

【3】小排檔懷舊車仔麵：牛下師傅學師、必試自製菜脯

小排檔懷舊車仔麵，是由老闆娘Gigi向牛頭角下邨一位車仔檔老師傅拜師學藝後開設的懷舊車仔麵店，最先落戶石硤尾白田購物中心，後來連深水埗都有分店。

車仔麵店的配送款式選擇多，都是自家製而成，更特別是有店家研發的醬料，點擊睇有什麼特色醬料 👇👇👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

【4】街邊檔車仔麵：文記以外的街坊最愛

說道深水埗車仔麵，大家可能會先想起文記車仔麵，但在文記未擴張的時候，旁邊的街邊檔車仔麵也是不少人的至愛，可謂兩強鼎立。

街邊檔車仔麵的鹵水配餸最受歡迎，而且以辣汁最為出色，如果你是愛辣之人就一定不能錯過！點擊看看有什麼街坊必食推介 👇👇👇👇👇

+ 3 + 2

【5】文記車仔麵：米芝蓮街頭小食推介

連續3年獲得米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，更吸引眾多遊客慕名而來。如果要數本港車仔麵的頭三甲，相信不少人心目中都有文記車仔麵。

文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，歷史悠久。文記更出名配料夠多，而且必試瑞士雞翼，睇睇瑞士雞翼有什麼特別 👇👇👇👇👇

+ 2

【1】饗車仔麵 地址：深水埗基隆街391號號地下 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：29856777

【2】任你點車仔麵 地址：深水埗福華街147號地下 營業時間：星期一至日 09:30-23:00 電話：24883338

【3】小排檔懷舊車仔麵 地址：深水埗福榮街172號地舖 營業時間：星期一至六及公眾假期 10:00-23:00 電話：34604548

【4】街邊檔車仔麵 地址：深水埗褔榮街104號地舖 營業時間：/ 電話：/

【5】文記車仔麵 地址：深水埗福榮街121號地下 營業時間：星期一至日 11:00-04:00 電話：90595104

🤩🤩🤩 同場加映：麥當勞新品Oreo批被網民劣評 記者實試5大伏位：批皮竟是鹹的！ 🤩🤩🤩

老麥於是4月21日最新推出了「Oreo批」，但網民對它褒貶不一，批評聲音指它甜到膩，又稱不明白與Oreo有何關係。《香港01》飲食記者實試之後，為大家整理當中5個伏位 👇👇

還想看完整試伏報告及網民點評，立即點擊睇全文 👉👉麥當勞新品Oreo批被網民劣評 記者實試5大伏位：批皮竟是鹹的！