西營盤4間露天打卡Cafe　世界級拉花咖啡師　秘密花園狗狗好去處

西營盤近年有不少特色咖啡小店進駐，不妨花一個下午走訪，更會感覺自己到了外國一樣，身心得以放鬆。這些Cafe之中，很多高質而且適合打卡，《香港01》飲食記者為大家搜羅4間IGable的Cafe，而且都有露天位置，其中3間更歡迎毛孩呢！

【1】JOMO Coffee & Cakes：小巷Cafe必食伯爵茶戚風蛋糕

JOMO Coffee & Cakes是以糕點起家的小店，以伯爵茶戚風蛋糕和芝士蛋糕最為出名。JOMO在Menu上提供一半素食選擇，令素食人士都可以光顧。JOMO Coffee & Cakes藏身西營盤的窄巷之中，少點眼力都會錯過，睇下JOMO有什麼IGable甜點及價錢 👇👇

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【2】Coffee by Zion：輕工業風Cafe必食特色All Day Breakfast

Coffee by Zion在早上提供咖啡和早午餐，晚上就會搖身一變成供應晚餐和酒的舒適小店。不知道Cafe的Work-friendly環境會否吸引大家？即使客人帶電腦工作，都可以坐上一個下午，而且平日更有Lunch Set可叫，睇睇必食推介 👇👇

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【3】#Coffee（Hashtag Coffee）：拉花大賽第二名咖啡師拉出精緻拉花

Hashtag Coffee是2019年才開業的小店，老闆Blackjack於2014年的紐約拉花世界賽的Coffee Fest Latte Art World Championship中贏得第二名，因此比起Cafe的環境，Hashtag Coffee的咖啡拉花更是適合打卡的藝術品，一於睇睇有什麼打卡位 👇👇

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【4】Polygon Cafe：文青小店後面有個後花園

紐約人Yuri Ezhkov為了讓忙碌的香港人有能好好坐下來喝咖啡的空間，特別開設了Polygon Cafe。老闆特別將Cafe打造成「城市角落花園」，藏於Cafe後方，而Cafe的旁邊亦變成了適合打卡的露天開揚空間。點擊睇睇現場打卡位 👇👇

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【1】JOMO Coffee & Cakes 地址：西環西營盤水街4號地下D號舖 營業時間：星期一至五 11:00-18:00；週末及公眾假期 11:00-19:00 電話：27620258

【2】Coffee by Zion 地址：西環西營盤第一街83號地下1號舖 營業時間：星期一至日 08:00-17:15 / 18:00-22:00 電話：54353135

【3】#Coffee（Hashtag Coffee） 地址：西環西營盤高街99號B地下 營業時間：星期三至一 09:00-19:00 電話：28966683

【4】Polygon Cafe 地址：西環西營盤第二街14號地舖 營業時間：星期一至日 07:00-20:00 電話：29158878

☕☕☕ 同場加映：西環3間打卡素食餐廳 推介JOMO焦糖蘋果批 經典藍Cafe打卡一流 ☕☕☕

西營盤以至西環一帶真的有不少IGable的Cafe值得大家發掘，當中更有不少素食Cafe，本文介紹的JOMO就是其中一間。不如看看還有什麼好介紹 👇👇

LN Fortunate Coffee是為讓客人感受幸福而成立的Cafe，員工們都非常友善。寬闊的空間，加上輕鬆的音樂，讓食客感覺很放鬆。餐廳提供各式輕食，又為客人度身訂造各式素糕點，點擊即睇特色輕食和訂製甜品方法 👇👇

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