元朗3間高質平價高燒味　必試添記$27炭燒燒腩仔、$35燒鵝四寶飯

要數香港的地道美食一定有燒味，美食處處的元朗原來都有不少高質又平價的燒味店。《香港01》飲食記者精選元朗3間性價比超高的燒味店，其中兩間算得上隱世食店，最平$27就有一碟燒味單拼飯，元朗人推介！

【1】平價少見炭燒燒味@添記燒臘飯店

位於冬菇亭的添記是元朗老字號，主打以炭火現場製作燒味，數量有限，通常中午12時左右就已經賣清晒！在熟食中心的添記環境像大排檔，燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。😋😋😋想知道街坊會加甚麼食物配燒味飯，按下圖即睇添記的燒味、價錢👇👇👇

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添記燒臘飯店 地址：元朗建業街熟食街市C5(近建樂街交界) 電話：2476 1742

【2】35元抵食燒鵝四寶飯@忠輝燒鵝專門店

元朗有數間忠輝燒鵝，這間位於又新街的忠輝燒鵝，出名又平價又高質，最抵食的是燒鵝四寶飯和乳豬四寶飯，兩款飯都只是35元，亦有26元單拼飯，非常抵食。不要以為平價就無質素？燒肉皮脆、肉質鬆軟、肥肉不會太肥膩，大大盒飯份量超飽。👇👇👇按下圖即睇邊款燒味最出色、價錢👇👇👇

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忠輝燒鵝專門店 地址：元朗又新街27-29J號建威大廈地下6號舖 電話：2254 6488

【3】遠近馳名燒鵝名店@天鴻燒鵝飯店

講明是燒鵝飯店最正當然是燒鵝，天鴻燒鵝是區內數一數二的燒味店，燒鵝每日新鮮燒製。店內環境較殘舊、平民化，最多人點的一定會燒鵝瀨粉，燒鵝外皮夠香脆，口感像吃薄薄的薯片一樣，外皮充滿油香光澤，鵝肉肥瘦適中，肉質不會乾柴。👇👇👇想知道燒鵝要點先最好食》按下圖即睇天鴻燒鵝美食、價錢👇👇👇

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天鴻燒鵝飯店 地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖 電話：2474 8849

🥰🥰🥰 同場加映：元朗4間CP值高台灣菜 $40羅東肉焿番芋泥吐司、$68二悅牛肉麵 🥰🥰🥰

元朗一向有不少隱藏美食，連台灣菜都有不少高質之選。記者精選4間性價比高的人氣台灣菜，有主打牛肉麵的二悅、主打肉焿湯的羅東肉焿番，亦有香港較少見的台式蛋餅。記者食勻4間食店，覺得全部都非常高質！👇👇👇其中一間仲有蛋餅，按下圖即睇邊一間是記者覺得必去👇👇👇

【2】隱世台式牛肉麵@二悅

說起台灣一定會想起紅燒牛肉麵，元朗有間隱世的心機小店專賣牛肉麵、手工肉燥拌麵，招牌紅燒牛肉麵有兩種食法，可以當作拌麵，又可以加入牛骨湯底變成湯麵，最適合有選擇困難的記者！👇👇👇想知道記者最推介哪一種食法？按下圖即睇記者食評👇👇👇

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