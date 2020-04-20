赤柱正灘3大美食推介　必試泗益$30咖央西多士、比利時窩夫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，留在家中兩個多月的港人紛紛外出，除了行山，去沙灘曬太陽、放空也是個不錯的選擇。港島區的赤柱正灘鄰近赤柱廣場，曬完太陽再去歎個brunch夠晒chill。《香港01》飲食頻道記者精選3間高質小食，包括飽肚的漢堡薯條、消暑的窩夫，及「赤柱名物」西多士！

交通方便的赤柱正灘一向深受港人及遊客歡迎。（ig@ terrycheung128）

【1】港式茶記西多士最出名@泗益

泗益招牌咖咉西多士是「赤柱名物」，即叫即製的西多士不像坊間的正方形，而是圓形，非常特別。炸好的西多士偏厚身、蛋香味濃、麵包較濕潤，裏面的咖咉醬非常香甜，因此不用落糖漿增加甜味，抹上表面兩片牛油，一口咬下去非常邪惡！👇👇👇不想「摸門釘」？按下圖即睇泗益招牌菜、特別營業時間👇👇👇

+ 2

泗益 地址：赤柱市場道2號 電話：2813 0507

【2】人氣比利時窩夫專門店@Waffleman

專門售賣比利時窩夫的Waffleman頗有人氣，設有露天座位可以看海景，非常寫意。窩夫原材料標榜由比利時進口，招牌有玉桂蘋果窩夫、抹茶朱古力批、雪糕窩夫三文治等。窩夫較細件，不過口感偏煙韌、不會太軟身，蘋果偏酸加上玉桂粉增加香氣，忌廉和雪糕剛好增加甜度。👇👇👇除了窩夫更有其他選擇，按下圖即睇人氣推介甜品👇👇👇

+ 2

Waffleman 地址：赤柱佳美道23號赤柱廣場4樓407號舖 電話：6436 2016

【3】赤柱海濱睇海景歎漢堡@Cafe Grouchos

赤柱海濱都有一間性價比高的西餐廳，設有露天座位，可以帶寵物一起看海景歎美食！餐廳主打各款口味的漢堡及熱狗，招牌菜有菠蘿牛肉漢堡、三色薯條、芝士熱狗等輕食，漢堡和熱狗的價錢由$48至$88，性價比高。👇👇👇除了漢堡之外，網民還有推介一款適合選擇困難症人士的美食！按下圖即睇邊一款👇👇👇

+ 2

Cafe Grouchos 地址：赤柱海濱小賣亭4號店 電話：2813 2857

🥰🥰🥰 同場加映：逆市開店｜老店德如茶餐廳重開 蛇王芬開副線 9間餐廳疫市開店 🥰🥰🥰

受新冠肺炎疫情影響，港人較少出外吃飯，導致飲食業生意下滑。不過有食肆竟然逆市開新店，非常大膽。記者整理9間開新店、開分店的餐廳，其中本來結業的老字號茶記都重開！👇👇👇想疫情後支持新開業餐廳？按下圖即睇餐廳簡介、地址👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

想知道餘下4間逆市開新店的餐廳，立即點擊內文👉👉👉逆市開店｜老店德如茶餐廳重開 蛇王芬開副線 9間餐廳疫市開店