鬧市賞花｜中環節果決明樹盛放　金鐘3間餐廳　必試新派創意點心

近日中環紅棉路美利酒店前的百年古樹「節果決明」綻放，粉紅色、白色交錯的花朵，吸引不少市民拍照打卡！《香港01》飲食記者精選附近金鐘太古廣場美食，包括兩間有戶外座位的高質西餐，以及一間新派點心店！

正值花開季節，紅棉路美利酒店停車場的「節果決明」古樹，開出一串串粉紅色、白色交錯的花朵，更灑下「花瓣雨」，甚有意境，吸引市民駐足欣賞。賞完花之後想醫肚？等記者帶你去附近金鐘太古廣場搵美食啦 👇👇點擊下圖教你點樣最快行去賞樹👇👇

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賞完花就走，難免有點無聊，不如走到太古廣場歎美食，記者精選3間高質餐廳，中菜、西餐都有！👇👇👇 點擊圖片睇4間美食店的美食推介及價錢 👇👇👇

【1】露天座位高質西餐@The Continental

The Continental設有室外座位，可以呼吸新鮮空氣、享受陽光，食客更可攜帶寵物！室內環境同樣夠開揚、有空間感，陽光射進來時非常光猛！餐廳提供各式多國菜，午餐提供已包餐湯及甜品的$228午市套餐，包括班尼迪蛋、卡邦尼意粉等、甜品就有超人氣的瑞典窩夫！😋😋😋餐廳晚市的佈置都好有情調及氣氛！按下圖即睇餐廳環境有幾正、美食推介👇👇👇

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The Continental 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓6號舖 電話：2704 5211

【2】新派中菜館主打fusion點心@Dim Sum Library

Dim Sum Library環境比較昏暗、有情調，更設有不同種類的座椅，例如設有吧凳，與一般中式菜館格局截然不同！主打創意新派fusion中式點心，最特別的是中菜館設有酒吧，食點心之餘仲可以歎雞尾酒，夠晒創新！招牌菜有海膽蟹肉春卷、花枝響鈴炸兩等，既創新又高質！😋😋😋 想知中菜館有幾高質、有甚麼推介美食？按下圖即睇 👇👇👇

Dim Sum Library 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓6號舖 電話：2704 5211

【3】意大利餐廳主打手工薄餅@Emmer Pizzeria & Café

位於太古廣場平台的Emmer Pizzeria & Café是開業兩個多月的意大利餐廳，設有露天座位，環境開揚，空氣夠流通。餐廳主打即叫即製的意大利手工薄餅，招牌菜有瑪格麗特薄餅、四色芝士四重奏，以及格魯吉亞特色薄餅Khachapuri，薄餅價格由$98至$168不等，以意大利餐廳的價格來說，性價比高！

😋😋😋原來最人氣薄餅是指定時段先有得食！按圖即睇人氣薄餅、價格👇👇👇

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Emmer Pizzeria & Café 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖 電話：2780 1110

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港島區特別是中上環都有不少高質cafe，記者精選上環3間有露天座位的cafe，包括文青風的隱世cafe、超受外國人歡迎的素食餐廳、以及主打忌廉麻糬班戟的個性風小店，去不都歡迎寵物架！ 👇👇👇想知上環有邊3間適合打卡的cafe，按下圖即睇👇👇👇

【1】隱世文青風cafe@SP_CE cafe & lounge

近半山位置有一間文青風格的cafe，位置較偏僻，因此環境比較寧靜。店外設有3至4枱戶外座位，其中一枱木製座位更是食客的打卡熱點！SP_CE cafe & lounge提供小食、意粉、咖啡等，其中意粉更是自家製，黑松露蘑菇意粉就最有人氣。👇👇👇bagel非常值得按一試！按下圖即睇cafe的打卡位、美食、價錢👇👇👇

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