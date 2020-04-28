上環3間露天打卡Cafe　必試手製意粉、$85麻糬班戟｜狗狗好去處

上環一向有不少高質的特色cafe，最適合周末與好友一起歎下午茶，享受鬧市中的寧靜一刻！《香港01》飲食記者精選上環3間露天cafe，全部都適合打卡，有兩間更是寵物友善餐廳，最適合攜帶狗狗一起享受美食。

【1】隱世文青風cafe@SP_CE cafe & lounge

近半山位置有一間文青風格的cafe，位置較偏僻，因此環境比較寧靜。店外設有3至4枱戶外座位，其中一枱木製座位更是食客的打卡熱點！SP_CE cafe & lounge提供小食、意粉、咖啡等，其中意粉更是自家製，黑松露蘑菇意粉就最有人氣。👇👇👇 bagel非常值得按一試！按下圖即睇cafe的打卡位、美食、價錢👇👇👇

+ 3 + 2

SP_CE cafe & lounge 地址：上環普慶坊20號地下 電話：2807 0978

【2】個性風小店主打麻糬班戟@3rd Space

3rd Space店內外都充滿獨特的塗鴉，非常有性格！店內裝潢主要以白色、木質系色調為主，走個性派日系風。3rd Space主打各款麻糬班戟、意粉，最特別的是有日式茶漬飯，感覺新鮮！店內設有露天座位，牆上畫滿五顏六色的塗鴉，感覺有活力。👇👇👇想知道露天座位有幾靚？按下圖即睇3rd Space的環境、美食👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

3rd Space 地址：上環差館上街16號地舖 電話：9220 9785

【3】隱世健康素食餐廳@MANA! Cafe

備受外國人推崇的素食cafe，MANA! Cafe店外設有戶外座位，更歡迎寵物與主人一起享受美食。MANA! Cafe以原木色系及沉實的黑色作主調，戶外座位更有大量綠色植物做裝飾，令人彷如置身熱帶雨林。Cafe主打各款健康素食，包括素食薄餅、藜麥沙律、素食漢堡、wrap等，適合素食者及健康人士。👇👇👇cafe將會搬遷，想知會搬去邊？按下圖即睇MANA! Cafe 美食、環境、新地址👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

MANA! Cafe 地址：上環大安台8號 電話：2347 8555

🥰🥰🥰 同場加映： 肺炎飲食｜港島4間鬧市露天餐廳 必試金鐘新開意式餐廳手工薄餅 🥰🥰🥰

肺炎疫情持續，想出外食飯不如去露天餐廳喇！記者精選港島區4間高質餐廳，包括意大利菜、西餐、cafe及泰國菜等，任均選擇！👇👇👇有間cafe仲可以自由選擇多士的toppings、麵包種類！按下圖即睇4間港島露天餐廳👇👇👇

【1】金鐘新開意大利餐廳@Emmer Pizzeria & Café

位於太古廣場平台的Emmer Pizzeria & Café是意大利餐廳，設有露天座位，環境開揚，空氣夠流通。餐廳主打即叫即製的意大利手工薄餅，招牌菜有瑪格麗特薄餅、四色芝士四重奏，以及格魯吉亞特色薄餅Khachapuri，薄餅價格由$98至$168不等，以意大利餐廳的價格來說，性價比高！😋😋😋原來最人氣薄餅指定時段先有得食！按圖即睇人氣薄餅、價格👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

想知道還有甚麼露天餐廳，立即點擊內文👉👉肺炎飲食｜港島4間鬧市露天餐廳 必試金鐘新開意式餐廳手工薄餅