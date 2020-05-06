Pizza Hut母親節心形「媽子批」網民話貨不對辦　記者實試值唔值

5月10日就是母親節，Pizza Hut（必勝客）特別推出母親節限定「媽子批」。以心形批向媽媽傳情都幾有新意，但一個批售$189，而且有網民指貨不對辦，到底伏不伏、值不值？一於由《香港01》飲食記者幫大家實試一下。

（Pizza Hut Instagram截圖）

「媽子批」推出不久，就吸引不少網民關注，但有網民表示Pizza貨不對辦，引來其他網民回應「你當鑽石，咁就會開心啲」和「出星戰pizza吧」。另外，也有網民問「用七巧板砌出來會否更似？」

（網上截圖）

「媽子批」一個要189元，而且冇得跟餐，《香港01》飲食記者以顧客身份點了一個「媽子批」外賣到公司，實試是否值得 。當外賣員拿出「媽子批」，看到個盒壓扁了一邊，記者個心當堂離一離，打開又點？按圖看實試評價 👇 👇 👇

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🍕飲食編輯部食評

雖然餡料混合起來都幾夾，但牧場沙律醬和芝士加起來太膩。 最愛打卡美食的港女記者A

整體感覺很Dry，食材很少，肉方面只有煙肉，作為「食肉獸」會很失望。 食嘢以性價比為先的中佬記者B

覺得不難食，但只是普通Pizza的味道，勝在Pizza是心形的。不過如果可以選擇，下次會買星映芝趣批，有得玩又好食，最重要平很多。 對食物沒什麼要求的劣食專家記者C

總結：綜合記者們意見，買189元的「媽子批」都是為了應節和打卡，所以能否保持心形的確很重要，今次實試效果滿意。對於在網上見到有失敗走樣的Pizza，記者都希望Pizza Hut可以正視，敦促製作或運送員工要小心。不過，如果你更看重抵食，又或者是無肉不歡者，就不建議你柯打「媽子批」了。

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大家有沒有幫母親大人買餸的經歷？那麼你又有沒有試過搞亂食材而買錯？不如挑戰下自己分得清幾多種？👇👇

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