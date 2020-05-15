網民熱數印尼撈麵必食11種配餸　懶人首選烚腸仔 VS 官方派煎雙蛋

講起即食麵，應該沒幾個香港人未食過印尼撈麵，便宜又好味。它更是很多人囤貨、懶煮飯時的必需品，但大家又會加什麼配餸？《香港01》飲食記者整理網民意見，盤點11款必食的配餸，當中有沒有你心水？

（資料圖片）

無論是營多撈麵抑或喜達撈麵，相信大家都食過，但每次總會衍生一隻不夠飽，兩隻又好似太多的問題，所以加配餸亦變成指定動作。以記者為例，如果不太餓，平時都喜歡煮一個營多撈麵加兩條脆皮芝士腸，過過口癮已經很滿足！

最近就有網民討論「煮印尼撈麵會配什麼餸」，有人喜歡花點心思下廚，配隻官方建議的太陽蛋，但也有網民覺得煮完麵，又要煎配餸實在太麻煩，所以會直接選擇可放到滾水中一齊烚的配餸。無論你是哪邊的支持者，不如點擊睇必食的撈麵配餸有沒有你心水 👇👇

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大家都食過印尼撈麵，當中又有沒有令你崩潰的地方，例如剪開醬包失敗，或者撈醬唔勻？有些事，相信你我都有共鳴 👇👇

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雖然營多撈麵真的很便宜，但每次出街貪方便都會去7仔買返碗撈麵食。想知其他共鳴事，立即點擊睇全文 👉👉印尼撈麵識食一定打孖食！印尼撈10件共鳴事 撈醬唔勻最崩潰