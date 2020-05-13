讓人懷念10款童年回憶麵包西餅　黃梅花籃一定食過　附購買地點

不知不覺2020年就快過了一半，踏入30歲的90後朋友仔又老咗半歲喇！伴隨著歲月，不少小時候經常食的麵包、西餅都買少見少喇！《香港01》飲食記者精選10款80、90後一定食過的懷舊麵包和西餅，其中不少都是記者小時候最愛的西餅！

一見到右邊的黃梅果醬西餅回憶就返晒嚟！（ig@cat_ghost ）

想起小時候經常食的麵包西餅，記者立即就想起沙翁、三角朱古力蛋糕及椰絲奶油包，三款都非常邪惡，不過小時候就無甚麼顧忌喇，回想起以前放學都期待媽媽帶的麵包，先明白為何記者一直都瘦不下來！😋😋😋有一款暫時得九龍城一間餅店先買到，按下圖即睇10款童年必食麵包西餅👇👇👇

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😋😋😋 同場加映：讓人懷念的12款童年回憶朱古力 食過一半童年無白過 有款已停產 😋😋😋

除了童年必食過的麵包西餅之外，還有一定食過的各款朱古力，其中記者印象最深刻的是筒裝的明治青提子朱古力，小學時總會叫媽媽買來小息時食！😋😋😋未食過下面咁多款等於童年白過，按下圖即睇12款童年回憶朱古力👇👇👇

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