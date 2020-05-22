HäagenDazs$100/5杯、$40/6支雀巢甜筒｜5大超市便利店雪糕優惠

食玩買
撰文：
最後更新日期：

炎炎夏日，雪糕冰品優惠盡出。《香港01》飲食記者搜羅5大連鎖超市、便利店的最新優惠，方便大家買到心頭好，涼浸浸對抗暑熱。

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

今次特價的品牌有Häagen-Dazs、雀巢、Dreyer's、韓國蜜瓜雪條Melona、Skippy花生朱古力雪糕批，還有多款日本直送品牌如樂天、明治冰品等。👇🍦👇想知哪間店買到？按圖看優惠詳情👇🍦👇

+4
+3
+2

5月雪糕雪條新品推介

近月各大品牌都推出雪糕雪條新品，有維記牛奶豆腐芝麻雪米糍、HäagenDazs士多啤梨松露朱古力雪糕批，Dreyer's紅寶石朱古力雪條，來自北歐的Ekselence開心果雪糕批等。

👇🍦👇想知新雪糕的實際味道是如何？按圖看新品相片及部分實試食評👇🍦👇

+6
+5
+4

💡同場加映：減肥運動好推介💡

雲糕熱量高，吃得多也要多運動，消耗多點卡路里。推介大嶼山3條踩單車的入門路線，沿途風景靚兼多打卡位！👇👇👇按圖看東涌路線的打卡位靚相👇👇👇

+2

想知大嶼山全部3條簡易單車路線推介？請按【香港好去處｜大嶼山3條入門新手單車路線　尋找天空之鏡睇日落】觀看全文🖱️🖱️🖱️

8間食店買1送1　GODIVA送朱古力凍飲　7Café送咖啡　ChaCha送抹茶
麥當勞$10雞、PizzaHut晚餐$49、味千拉麵買1送1｜5月9大飲食優惠
端午糭優惠2020｜Ritz-Carlton早鳥8折、奇華$40隻　9間糭子優惠
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。