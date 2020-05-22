HäagenDazs$100/5杯、$40/6支雀巢甜筒｜5大超市便利店雪糕優惠

炎炎夏日，雪糕冰品優惠盡出。《香港01》飲食記者搜羅5大連鎖超市、便利店的最新優惠，方便大家買到心頭好，涼浸浸對抗暑熱。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

今次特價的品牌有Häagen-Dazs、雀巢、Dreyer's、韓國蜜瓜雪條Melona、Skippy花生朱古力雪糕批，還有多款日本直送品牌如樂天、明治冰品等。👇🍦👇想知哪間店買到？按圖看優惠詳情👇🍦👇

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5月雪糕雪條新品推介

近月各大品牌都推出雪糕雪條新品，有維記牛奶豆腐芝麻雪米糍、HäagenDazs士多啤梨松露朱古力雪糕批，Dreyer's紅寶石朱古力雪條，來自北歐的Ekselence開心果雪糕批等。

👇🍦👇想知新雪糕的實際味道是如何？按圖看新品相片及部分實試食評👇🍦👇

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💡同場加映：減肥運動好推介💡

雲糕熱量高，吃得多也要多運動，消耗多點卡路里。推介大嶼山3條踩單車的入門路線，沿途風景靚兼多打卡位！👇👇👇按圖看東涌路線的打卡位靚相👇👇👇

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