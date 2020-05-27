麥當勞全新麥炸雞套餐、Pizza Hut特價$98大批｜6間連鎖食店優惠

麥當勞（McDonald’s）及肯德基（KFC）頻頻有新優惠！《香港01》飲食記者搜羅以下6間連鎖店的飲食優惠，有特價pizza，壽司店新張優惠、咖啡買一送一等。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

是次推介的6間食店優惠有：麥當勞（McDonald's）、快餐店肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）、壽司郎、便利店7-Eleven及咖啡店Pacific Coffee。

麥當勞由5月27日起新推「10號餐」，平時只能單點的麥炸雞可以配薯條汽水以套餐價購買，還有限時抵買$2原味新地筒！

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KFC全日適用電子優惠券

而肯德基5月則新推「鹹蛋黃金脆雞」及「D24榴槤葡撻」，有10張無限使用的電子優惠券，還有其他多項優惠。👇👇👇按圖看KFC優惠券👇👇👇

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💡同場加映：飯前除口罩正確方法💡

最近大家仍要長時間戴口罩，享用以上飲食優惠之餘，大家必須謹記飯前除口罩的步驟，不然等於食菌落肚啊！👇👇👇

想睇完整7個出口罩步驟，可以點擊睇全文 👉👉新冠肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚🖱️🖱️🖱️