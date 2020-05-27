正版洪瑞珍8月將來港！6間台式吐司三文治　必食$45爆餡紫薯芋泥

大家去台灣的話，或許都食過「洪瑞珍三明治」，或者買一些回港作手信。大家都沒想過，最近引起食物中毒事件的「洪家手作三文治」其實與正版「洪瑞珍」無任何關係。幸好，正版「洪瑞珍」已預告於8月來港開店。在等到「洪瑞珍」來港前，不如先歎下本港6間有售台式吐司或台式三文治的小店。

一向自稱「洪瑞珍二代」的「洪家手作三文治」，最近有多位顧客懷疑食物中毒，而且人數持續增加，甚至被爆食物製造工場無牌經營。事件曝光後，正版的「洪瑞珍三明治」嚴正聲明，與冒牌的「洪瑞珍二代」沒有關係。

不過，香港的洪瑞珍迷有福了，因為正版「洪瑞珍三明治」已經預告8月會來港開店。（「洪瑞珍三明治-始創店」Facebook圖片）

香港人對台式吐司、台式三文治等真的十分熱愛，在未等到「洪瑞珍三明治」登陸本港，也不妨試一試另外6間有售台式吐司的小店，見到爆餡的吐司，真的口水直流 👇👇

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「洪家手作三文治」一直在港宣傳自己是「洪瑞珍二代」，令不少港人都以為它真的是台灣著名的三文治專賣店「洪瑞珍三明治」的香港分店。不過，真的鬧雙胞胎的又點止洪瑞珍？點擊睇睇其他鬧雙胞食店 👇👇

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