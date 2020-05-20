曼德拉｜5個食物品牌遇上曼德拉效應　究竟係Kit-Kat定KitKat？

行政長官林鄭月娥早前會見傳媒，回應中學文憑試歷史科試題事件時，「引用」南非已故前總統曼德拉的名言，但其後被網民質疑該名言並非出自曼德拉口中。其後曼德拉基金會回應傳媒，表示翻查資料庫後未能找到相關言論。林鄭拋錯書包一事族即引起網民熱烈討論，更笑言連林鄭月娥也中了「曼德拉效應」。

提起曼德拉，相信不少人熟悉「曼德拉效應」多於曼德拉本人。「曼德拉效應」泛指大眾的集體記憶與現實不乎，這現象源自一位美國作家Fiona Broome，於2010年時發現自己與數位朋友不約而同地認為南非前總統曼德拉早於1980年代已於監獄中病死，可是事實是曼德拉於2013年才逝世，事件引起廣泛討論並形成現象。

你印象中的標誌是Kit-Kat還是Kit Kat？（網上圖片）

多年來有不同事物被形容為中了「曼德拉效應」，當中有不少更是日常生活中常見，例如對食物品牌標誌的記憶，《香港01》飲食記者整理了當中5個，點擊圖片挑戰找出正確答案吧👇👇👇

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