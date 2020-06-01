膳心小館必試手工蛋卷　籽樂廚房西餐CP高　九龍6間社企餐廳推介

社企餐廳「膳心小館」近期因出售蛋卷、杏仁餅等吸引大班捧場客，可惜餐廳接獲房協通知，將在11月底營運合約約滿後終止合約。其實，九龍區還有不少社企餐廳，靠著美食建立了不錯的口碑，本文介紹6間人氣社企的美食，讓大家跟著搵食。

【1】膳心小館：抵食套餐包精品咖啡、必打包手工蛋卷

牛頭角彩頤居社企「膳心小館」日前接獲房協通知，將在11月底營運合約約滿後終止合約，但大家還可以買到餐廳大熱的蛋卷和杏仁餅等，因為餐廳將要搬到石硤尾新分店，而且維持現有的員工班底。點擊睇膳心小館套餐CP值有幾高及訂購人氣蛋卷方法 👇👇

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【2】哪嗎餐廳：人情味濃的舒適Cafe、餐點大件夾抵食

因不同媒體介紹而廣為人知的哪嗎餐廳，總幹事方達賢在5年都零收入的情況下，堅持派飯及提供價格相宜的飯餐給區內長者及學生，同時不裁員。因此，只要你肯以正價買飯餐食，其實已在幫助他人。餐廳推出的餐點都是無味精，點擊睇必食推介 👇👇

【3】籽樂廚房：飲食界有名社企餐廳

大眾對籽樂廚房出品的評價普遍都很高分，因為供應的餐點全部很有質素，有平有貴，任君選擇。餐廳聘請患耳疾的員工，因此餐廳入口就有大塊展板教客人如何用手語點餐，大家不妨在落單時嘗試一下。籽樂廚房的套餐原本CP值已經很高，如果想埋單時有折扣，立即點擊睇詳情 👇👇

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【4】香城茶室：60、70懷舊茶室設計

香城茶室位於香港歷史博物館，餐廳設計都貫徹60、70懷舊茶室的主題，隨處都是打卡位，配一杯香濃奶茶加西多士就一流！茶室的食物由大廚主理，但服務各位的則有一班努力工作的殘疾人士，所以每次光顧都為員工造就工作機會。點擊看看茶室如何走懷舊風 👇👇

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【5】喜樂餐飲教室：在家的感覺下歎多國菜

喜樂餐飲教室是2017年2月才開業的社企餐廳，主要聘請弱能和自閉人士。店長兼主廚的宋太，當初為了患自閉症和輕度弱智的女兒未來有工作機會，特地賣樓開設餐廳，餐廳亦聘請了弱能人士作職員，讓他們有就業的機會。點擊看看餐廳有什麼賣點值得你一訪支持 👇👇

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【6】Ateen社企素食：家庭形式經營的素食餐廳

Ateen社企素食旨在為病患康復者、單親家庭和弱勢社群提供就業機會，所以員工中有癌症康復者、單身家庭人士等。社企素食不以社企餐廳作宣傳，而是用美味的素食留住客人的心，重點是夠抵食。為什麼每逢午飯時間幾乎座無虛席？點擊睇原因 👇👇

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【1】膳心小館 地址：牛頭角彩霞道55號彩頤居地舖 營業時間：星期一至日 08:00-21:00 電話：82002727

【2】哪嗎餐廳 地址：觀塘翠屏道11號觀潮浸信會1樓 營業時間：星期一 12:30-20:30；星期二、星期四至日 07:30-20:30；星期三 07:30-14:00 / 15:00-20:30 電話：65233217

【3】籽樂廚房 地址：尖沙咀山林道38號銀座38 3樓 營業時間：星期一至日 12:00-22:30 電話：26680450

【4】香城茶室 地址：尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館1樓 營業時間：星期一、三至五 10:00-18:00；週末及公眾假期 10:00-19:00 電話：24123155

【5】喜樂餐飲教室 地址：長沙灣福華街584號地舖 營業時間：星期一至五 07:30-16:30；星期六 11:30-14:30 電話：23710187

【6】Ateen 社企素食 地址：荔枝角青山道489-491號香港工業中心A座2樓A13室 營業時間：星期一至六 11:30-15:00 電話：27766290

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本港其實有不少社企餐廳，而且還有提供高級日本菜的餐廳，絕對很吸引大家一試 👇👇

尚善：新鮮魚生、壽司，必食海膽三文魚子丼

主打優質日式料理的尚善提供價錢合理、不時不食的日食。餐廳沒有華麗的裝橫，但明亮又舒適，適合想安靜享受精緻美食的人。尚善在扣除營運成本開支後，將全數撥款非牟利機構庭恩兒童中心，協助有語言障礙的小朋友克服困難。

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