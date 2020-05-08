好人好事｜新界3間善心餐廳免費向長者派飯　必食滿粥$30豬潤粥

位於觀塘的嗎哪餐廳，總幹事在開業5年都無糧出，但仍堅持免費請區內無家者食飯，故事感動不少網民，最近生意更有了好轉。 事實上，本港各區也有很多善心小店堅持在逆市下免費派飯，十分值得大家支持。《香港01》飲食記者搜羅了3間位於新界區的愛心餐廳，讓大家出街食飯可以變得更有意義。

【1】金記海鮮飯店：必食粥底海鮮火鍋和鑊氣小炒

金記海鮮飯店老闆眼見疫情之下，區內的街坊和老人家都手停口停，決定開始派飯給有需要人士。有幸得到善心人的贊助，餐廳每日都派發200個素菜飯盒給長者和有需要人士。

金記海鮮飯店的海鮮小炒十分有鑊氣，避風塘炒蟹也跟足70年代的做法，另外也有豐富的粥底海鮮火鍋，十分適合大班親朋好友同枱食飯。點擊睇睇有什麼好食海鮮 👇👇

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【2】滿粥：性價比高良心粥店，必食招牌黃沙豬潤粥

滿粥粥品逢星期三上午9時半都會派送粥品給區內長者，每次都吸引大量長者一早到排隊。

滿粥提供一般粥品以外，還有特別的苦瓜粥、南瓜粥及窩蛋鮮牛粥等，但必食的就有招牌黃沙豬潤粥。點擊睇還有什麼值得食的粥品和美食 👇👇

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【3】泰國佬：大埔平靚正泰國菜

大埔的泰國佬餐廳負責人曾見拾荒長者因爭紙皮發生口角，希望能為長者盡點綿力，於是自2018年起，每月免費派發100盒海南雞飯給長者，只要持長者卡就可獲海南雞飯一盒。

泰國佬也有不少泰國菜式值得試，而午餐價錢更很抵食，吸引不少食客。午餐餐牌每日都有不同選擇，而且統一$48及奉送熱飲或汽水或凍飲，更可加$2加冬陰功湯。點擊睇抵食推介 👇👇

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【1】金記海鮮飯店 地址：荃灣曹公坊21號地下 電話：28774188 營業時間：星期一至日 11:00-14:30 / 17:30-23:00

【2】滿粥 地址：荃灣沙咀道271號地下 電話：34824731 營業時間：星期一至日 06:30-00:30

【3】泰國佬（大埔） 地址：大埔廣福道127號地舖 電話：34822993 營業時間：星期一至日 12:00-00:00

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