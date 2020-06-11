沙田大埔單車好去處　科學園3間餐廳推介　人氣牛魔王勁量漢堡

在沙田踩單車，科學園幾乎是往大埔的必經之路，不止有廁所、便利店，還有高質抵吃的餐廳。今次《香港01》推介內裡3間人氣食店，有主打高質食材的親子餐廳、CP值高的日式菜及大胃王必愛勁量西餐。

🚴旅發局推薦單車一日遊

由沙田踩至大美督是最經典的單車路線之一，連旅發局都推薦。由沙田城門河附近起步，踩至大美督約需2.5小時，路線簡單，會途經科學園、白石角海濱長廊、大埔海濱公園等。

👇🚴👇按圖看打卡位靚相👇🚴👇

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美食【1】Meraviglia Bar e Ristorante：有得食有得玩親子餐廳

餐廳主打意大利菜，不過最大特色是室內及戶外都設有小朋友的遊樂設施，如圖書閣、滑梯木屋、小型充氣彈床等，非常適合一家大細去玩樂的家庭。餐廳中還有部分開放式廚房，可以觀摩廚師即製pizza。😋😋😋餐廳設有最低消費！按圖看更多餐廳美食及相片😋😋😋

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Meraviglia Bar e Ristorante 地址：香港科學園第二期科技大道西10號浚湖樓地下S041號舖 電話：2210 7168

美食【2】花見月：性價比高日本菜

同樣位於科學園二期的還有一間人氣日式餐廳，環境佈置甚美觀，皆因餐廳可以包場舉辦婚宴或派對。平日供應的餐點之中，以各式魚生丼、澳洲和牛定食、汁煮鮑魚等最受歡迎，價錢不貴，網民評價CP值高。😋😋😋食按圖看「花見月」更多美食照片及售價😋😋😋

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花見月Yayoi 地址：香港科學園第二期科技大道西8號尚湖樓地下S036號舖 營業時間：（平日）11:30am - 2:30pm／6:00 – 9:00pm；（周末）11:30am - 4:00pm／6:00 – 10:00pm

美食【3】WM Café and Bar：牛魔王必吃勁量漢堡

這間主打西式菜，價錢卻比第一間推介的Meraviglia Bar便宜不少，以意粉為例大約$80左右，更有外賣自取特價套餐只需$45。店中招牌必點食品是「巨量級」安格斯牛肉芝士漢堡，牛肉重足8安士，2塊厚切肉扒多汁嫩滑，口細一點也難以一啖咬下。😋😋😋還有素食推介！按圖看「WM Café and Bar」更多美食相片😋😋😋

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WM Café and Bar 地址：香港科學園一期科技大道西5號企業廣場地下S019號舖 營業時間：（平日）7:30am – 6:00pm；（周末）8:30am - 7:00pm

💡同場加映：馬鞍山單車路線推介💡

踩單車不一定由大圍或沙田出發，馬鞍山也有得租車。👇👇👇推介馬鞍山出發的行程，按圖看其中烏溪沙路線的打卡位靚相👇👇👇

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有一條還可以玩「單車專用石春路」！想知全部3條馬鞍山單車路線推介？請按【假日好去處｜馬鞍山3條單車路線 拍拖賞烏溪沙夕陽/玩歷奇單車場】觀看全文🖱️🖱️🖱️