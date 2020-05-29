元朗美食｜永年之外元朗3間特色車仔麵　必試篤篤車鱷魚湯底麵

元朗美食多到數不完，今次就介紹下平民美食車仔麵。相信永年車仔麵個個都聽過，不過近年永年食物質素被人詬病。好彩元朗又點止一間高質車仔麵！《香港01》飲食記者精選3間街坊捧場車仔麵，其中麵之神主打鯛魚湯底、篤篤車主打泰式湯底！

【1】少見日式湯底車仔麵有鮑魚@麵之神車仔麵

你有無食過有日本特色的車仔麵？麵之神主打日式湯底，包括日式鰹魚雞湯底、日式豬骨湯底，麵底有日本葛絲、手打烏冬等；餸菜就有日式磯燒鮑魚、豚肉、溫泉蛋、關東煮蘿蔔等，充滿日式風味。講真記者就無見過食車仔麵配鮑魚，所以一定要試喇，雖然得一隻，不過食下過口癮都好！按下圖即睇有咩餸多人點👇👇👇

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麵之神車仔麵 地址：元朗鳳攸南街3號好順利大廈地下20號 電話：2338 4093

【2】特色泰式鱷魚湯底車仔麵@篤篤車

這間是近年冒起的車仔麵店，大廚曾經做過米芝蓮西餐，水準有返咁上下！篤篤車主打坊間少見的泰式湯底，包括鱷魚湯底、冬蔭功湯底，非常特別！鱷魚湯底呈奶白色，非常清甜，仲有茶樹菇、紅棗杞子，有種藥膳湯的感覺。😍😍😍除了湯底有驚喜之外，連餸菜都好特別！按下圖即睇招牌湯底有幾正👇👇👇

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篤篤車 地址：元朗馬田路22號安寧大廈地下6號舖 電話：2336 3386

【3】人氣車仔麵辣汁最出色@合興車仔麵

鍾意食辣的朋友不要錯過喇！這間車仔麵算是區內最有人氣的車仔麵，次次去都坐滿人！合興最出名就是辣汁，小辣幾乎等於坊間的大辣，唔食得辣的人千祈唔好大膽地試呀！其實湯底方面就無特別，最重要是靠腩汁調味，食落去超爽！想知餸菜方面邊款最多人點？按下圖即睇👇👇👇

合興車仔麵 地址：元朗安寧路59號裕豐大廈地下A1舖 電話：3486 9208

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區內人氣爆餡蛋治@龍鳳店

想像不到炒蛋加鰻魚這個組合！這間小店位置較隱蔽，最出名是鰻魚蛋治，仲有鵝肝蛋治、蟹膏蛋治！表面看來不像坊間的蛋治，反而像一大碟炒蛋，原來隱藏在炒蛋下的就是鰻魚同多士麵包。厚厚的半熟炒蛋完全遮住鰻魚同麵包，鰻魚的醬汁不會遮蓋住滑蛋的味道！🍳🍳🍳想知點樣可以再好食啲？按下圖即睇龍鳳店招牌菜👇👇👇

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