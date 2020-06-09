10種小時候討厭長大喜歡食物　青豆成陣草青味　這款瓜太滑潺潺？

近日有網民討論青豆這種食物，有人覺得加入青豆會破壞整體食物的味道！除了記者本人，相信不少人都討厭食青豆，因為有一股草青味，口感又勁奇怪，但炒飯永遠都要落青豆，令人無奈！

《香港01》飲食記者整理10種小時候討厭食的食物，但父母總會逼自己食，甚至會成為童年陰影！不過有些人隨著年紀增長，他們會突然喜歡食以前討厭的食物，例如芫荽及蔥薑蒜就最常見，因為有時食米線會忘記「走青」，食下食下就習慣了！

唔止你同我細個個時唔食，連小新都唔鍾意食青椒！（網上圖片）

童年時代，記者最討厭食青豆和苦瓜，但偏偏媽媽經常都煮苦瓜炒蛋，唔知係咪因為我這個女兒太難管教，所以經常上火，要食苦瓜清熱呢！除了青豆、苦瓜，仲有不少人討厭食茄子！茄子都上榜令記者驚訝！按下圖即睇邊10款食物上榜👇👇👇

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😝😝😝 同場加映：讓人懷念的12款童年回憶零食 媽咪麵一定捏碎食 兩款香港買唔到 😝😝😝

講完童年討厭的食物，不如講下8、90後童年回憶零食啦！媽咪麵、辣味卷都是記者喜歡的零食，不過有一款士多啤梨糖在市面已經買不到，仲記得以前成日買一筒同朋友分享！按下圖即睇12款童年零食😋😋😋

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