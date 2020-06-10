中環怡和大廈Basehall白領Lunch新場　實試8大美食教你免排隊落單

中環的打工仔午餐有新選擇了！全新美食廊Basehall於怡和大廈正式開幕，《香港01》飲食頻道記者精選了場內8款美食，包括素食Treehouse、韓菜Moyo Sik、漢堡店Honbo和日式小店Roti Tori等。

中環怡和大廈新開foodcourt，吸引不少附近上班族光顧。（吳嘉俊攝）

場內共有10間食肆，分別有7間餐廳、2間酒吧及1間曲奇店，有齊各國美食，例如日本、韓國、墨西哥、馬來西亞等，部分本身在港島區已經有一定知名度，因此試業期間已經吸引不少附近上班族光顧。

😋😋😋記者實試各款美食後，精選了8款推介，按圖即睇記者食評😋😋😋

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餐廳環境及4大用餐貼士

Foodcourt設計概念取材自1970年代的怡和大廈，設計師透過佈置突顯本土懷舊風情。就記者現場所見，整體範圍不算大，因此可能等候時間會較久。由於午餐時間緊張，記者建議等位的同時可以利用現場的便利設施亦預先落單，省卻等候時間。

到了晚上，場內的燈光會轉為彩虹色，現場還有DJ演出，氣氛和白天完全不同，讓上班一族放工後可以盡情放鬆。

👇👇👇想知現場有哪些防疫措施和快速落單貼士，立即按圖睇睇👇👇👇

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Basehall 地址：中環康樂廣場1號怡和大廈地庫1號 營業時間：星期一至六 上午11時至晚上10時（酒吧則營業至凌晨2至3時左右）

💡同場加映：Blue Bottle藍瓶咖啡香港首店6款必試推介💡

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