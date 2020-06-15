Pizza Hut薄餅$1、$1思樂冰、$1牛拼盤、$1點心｜8個連鎖食店優惠

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1蚊pizza！返嚟啦！Pizza Hut又再推出1蚊pizza，仲有多間餐廳推出最新優惠，包括思樂冰加$1多一杯、$40買5件雞上脾、加$1多一份牛魔王拼盤（內有日本A5和牛、安格斯牛小排）等等！

記者精選8大最新餐廳優惠，包括Pizza Hut、7-Eleven、大家樂、KFC、Pizza-BOX、麥當勞McDonald’s、東海酒家及美滋鍋。

😋😋😋有間只需$40就可食到5件炸雞！按下圖即睇8大最新抵食優惠 👇👇👇

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觀塘是一個工廈林立的地區，原來隱藏不少好去處，周末不妨來個食玩打卡一日遊！記者推介觀塘一日遊的路線，可以影相打卡、睇創意街頭壁畫、歎高質cafe美食、又可以吹海風散步！間間都好高質！按下圖即睇有咩美食有得打卡又好味👇👇👇

復古懷舊風日式café@Torio喫茶部

走日式懷舊風的Torio，裝潢風格是日式小清新風，包括有不少綠色植物、盆栽、木質裝飾，仲有少女心的通花布簾等，整體走女生喜歡的日式舒適風格。招牌菜有青蘋果紅茶咖喱飯，日式偏甜的咖喱配上色彩繽紛、開胃的水果，最適合女仔食啦！想知邊個位置打卡最好？按下圖即睇😋😋😋

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