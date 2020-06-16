消委會指雪糕含菌高！4間高質手工Gelato推介　天然食材無添加

炎炎夏日食杯雪糕隨時食菌落肚？消委會日前測試市面多款雪糕，卻發現不少高糖高脂、添加防腐劑，而且含菌量超標。其實本港還有不少手工雪糕店，主打無添加、口味特別的Gelato（意大利手工雪糕），本文為大家介紹本港4間手工雪糕店。

「Gelato」又稱為意大利雪糕。（資料圖片）

「Ice Cream」大家就講得多，但近年亦成為潮流的「Gelato」又是什麼？大眾一般會將Gelato譯成「意大利雪糕」。Gelato比雪糕加入更多牛奶，而且混合各種天然材料製作，口感實在，味道濃郁。市面上的手工製Gelato大多不加添加劑，比起雪糕健康得多。

【1】Dood Bottega Gelateria：「法拉利」級雪糕機製正宗Gelato

老闆Jackson親自赴意大利學造雪糕後，回港開設Gelato專門店，更易正宗優質意式Gelato作招徠，甚至連食家蔡瀾都是忠實粉絲。小店的Gelato選料上乘，所以定價都屬中高價錢，一於點擊睇睇為什麼這間的Gelato能夠吸引蔡瀾 👇👇

【2】Sogno Gelato：首創催淚彈味雪糕

這間於2019年才在荃灣新開的Gelato雪糕小店，一向研發超過30款Gelato口味給客人選擇，單單是生姜，也變奏出青檸姜、焦糖生姜和蜂蜜生姜的組合。小店更因創出了催淚彈味Gelato廣為人認識，連美聯社及韓國電視台都特別派人去報導。小店有什麼味道的Gelato值得你試，立即點擊睇睇 👇👇

【3】Owl's Choux：憑著Gelato配法式泡芙變米芝蓮推介

雖然今次要介紹Gelato小店，但Owl's這間小店則憑著雪糕泡芙而聞名，只叫Gelato食的客人少之有少。所有泡芙每日即叫即製，餡料則用澳洲牛奶製成，質地挺實黏滑，味道自然且不會太甜。點擊睇有什麼口味的雪糕泡芙 👇👇

【4】Hushush Ice Cream Coffee：隱世的西貢雪糕咖啡小店

隱藏在西貢的Hushush是間堅持自己特色的咖啡店，例如早餐並非All Day Breakfast，主打的食品更是手工雪糕！而大家去到必試威士忌雪糕咖啡，點擊睇睇威士忌雪糕咖啡有什麼賣點 👇👇

【1】Dood Bottega Gelateria 地址：灣仔灣仔道166-180號地下G13號舖 營業時間：星期日至四 12:00-22:30；星期五至六 12:00-23:00 電話：96996624

【2】Sogno Gelato 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地2期UG樓85號舖 營業時間：星期一至五 12:00-22:30；星期六至日 11:00-22:30 電話：60984187

【3】Owl's Choux 地址：尖沙咀麼地道32號地下 營業時間：星期二至日及公眾假期 13:30-19:30 電話：96229342（外賣）

【4】Hushush Ice Cream Coffee 地址：香港西貢福民路33號高富樓地下 營業時間：星期三至日 10:30-18:30 電話：/

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Hushush Ice Cream Coffee本身都很歡迎寵物光顧，而它位處的西貢區其實也有不少寵物友善餐廳，例如有比熊犬做店員的「一起果醬」。以做本地果醬起家的「一起果醬」，本來已是寵物友善餐廳，十分歡迎主人帶毛孩一起用餐，並且是少有可帶寵物入室內的餐廳。餐廳更在2016年有了店員——老闆的小公主比熊犬「雪耳」。

一起果醬的熱門菜式有All Day Breakfast和果醬九宮格多士，果醬九宮格多士更是把多士分成9格，再塗上自家製果醬，一次過食到9種口味，十分豐富。👇👇👇 點擊圖片睇用餐環境及招牌菜賣相 👇👇👇

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一起果醬 地址：西貢市場街9號地下 電話：27919888 營業時間：星期一至五 10:00-20:00；週末及公眾假期 09:00-21:00

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