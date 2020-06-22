MUJI九龍灣新店12款獨家新零食　7-11聯乘Oreo　3間日本直送新品

無印良品（MUJI）九龍灣德福廣場店今日（6月22日）正式開幕，除了以「食」為主題，新設的「食材市集」有不少日本直送零食，更是該店獨家發售。連同7-11和Market Place by Jasons最近推出的日本直送零食，《香港01》飲食記者為大家整理了3間最新日本零食推介。

😍MUJI零食

MUJI這次新設的「食材市集」只是九龍灣店限定，直接從日本引進不少健康零食，全部零食都是不添加化學調味和色素，保留了素材的原味。大部分健康零食更是不少港人以往遊日必買的手信，點擊圖片睇睇12款值得入手的零食 👇👇

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😋7-11零食

雖然大家短期內仍未可以去日本旅行，7-Eleven自家品牌「7-SELECT」推出了日本直送系列，有8款冰涼的夏日甜品，其中3款更與Oreo聯乘合作推出，款款充滿日式風味，點擊圖片睇價錢 👇👇

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🤩Market Place零食

Market Place by Jasons於於6月19日至7月16日舉辦「日之夏祭」，期限以優惠價出售多款日本直送品牌，包括人氣零食品牌個食美學和買物專科等，一解大家對日本的相思之苦，點擊圖片睇有什麼零食 👇👇

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全新MUJI德福分店以「食」為主題，當中更引入了全新的冷凍食品系列，為大家帶來超過50款冷凍食品，由飯糰、一般小菜、魚饌到日式點心都應有盡有，全部適合一人份量，點擊睇睇記者推介兩款必買食品 👇👇

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