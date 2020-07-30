童年回憶9大窮人飽肚恩物　豬油撈飯最經典　一款被稱為港式天丼

以前經濟唔好的日子，相信好多人細個都食過豉油撈飯，以前仲覺得碗飯係人間美味！現在社會較富裕，好多家庭對食物的要求更高，通常都忘記了以前的美味！

記者整理網民提出9大童年回憶窮人醫肚恩物，糧尾都啱用！豉油撈飯、豬油撈飯、煎蛋飯等，大部分食材都是居家必備，例如午餐肉、火腿、雞蛋等，材料簡單，方便易整！

好多網民鍾意煎蛋配白飯，最後淋少少豉油上去調味！

記得細個最艱難的時候，記者媽媽成日會整荷包蛋撈飯，最後再淋豉油調味。當時記者就覺得荷包蛋加豉油簡直是絕配，不過當時就沒有太講究，雞蛋煎到全熟，無蛋汁流出來的感覺。其中一款更被稱為港式天丼，按下圖即睇😍😍

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