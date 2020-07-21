大暑｜全港4間消暑甜品　必試氷屋日式刨冰、米芝蓮菠蘿雪葩$56

二十四節氣中的大暑，即是全年最熱的時候，今年的大暑是7月22日（星期三）。大暑天氣酷熱，應該適量進食清熱祛濕的食物，例如補氣消暑的西瓜、消暑解渴的菠蘿等。

《香港01》飲食記者精選4間港式糖水店，包括主打仙草芋圓的康瑞甜品、主打台式刨冰的甜圓坊、日式刨冰氷屋，及米芝蓮推介Joyful Dessert House。肺炎期間怕堂食容易中招，不妨外賣甜品返屋企食啦！

【1】超人氣日式刨冰@氷屋

講到刨冰就不能不提起這間日式刨冰店！一個個外型圓滾滾的刨冰，單看造型已經一百分，最啱打卡呃like！人氣的抹茶焦糖忌廉刨冰，最入面有焦糖脆脆、消化餅，焦糖醬，外面就是香濃、入口即化的抹茶刨冰！想知刨冰上枱後幾時要食？按下圖即睇其他人氣刨冰🍧🍧

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Shari Shari Kakigori House氷屋 地址：銅鑼灣希雲街14號地舖 電話：2529 1223

【2】米芝蓮推介燒菠蘿雪葩@Joyful Dessert House

這間主打西式創意甜品的小店連續5年獲米芝蓮推介！招牌芒果拿破崙、燒菠蘿雪葩、抹茶心太軟等都大受好評！拿破崙的千層酥夠酥脆、口感唔油膩，芒果新鮮多汁，仲有芒果雪糕、芒果粒做裝飾！燒菠蘿雪葩有一整塊燒過的菠蘿片，造型可愛，加上雪葩夠解渴！

Joyful Dessert House 地址：旺角黑布街74號藝興大廈地下2及3號舖 電話：9688 1772/2856 1886

【3】超人氣台式剉冰超足料@甜圓坊

這間小店主打台式菜，不過招牌綜合刨冰就最有人氣！招牌綜合剉冰成座咁大份，配料有芋圓、地瓜圓、紅豆、薏仁、西米、珍珠、芋頭塊等，胃口細的人士同朋友share就最適合！仲有配料十足的仙草奶凍都好受歡迎，按下圖即睇😋😋

甜圓坊 地址：深水埗基隆街205號地下 電話：2367 9555

【4】抵食自家製芋圓仙草@康瑞甜品

康瑞甜品芋圓仙草是全港頭三名最抵食的芋圓，記者超推介！招牌仙草百配不用三十蚊，就有仙草、芋圓、珍珠、西米、小丸子、紅豆，一碗糖水滿足你所有願望，煙韌控記者最推介這一款！心思思想試新嘢？記者推介以下幾款必食🥰🥰

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康瑞甜品 地址：深水埗荔枝角道323號地舖 電話：9034 3832

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夏天當然少不了食雪糕、雪條！不過隨著時間流逝，原來不少懷舊雪糕雪條都慢慢消失！例如嘉頓巨星雪條、木瓜奶雪條、90後最愛的雀巢奇趣杯等，有些雪糕就不少回歸，例如紅極一時的Viennetta千層雪糕！想知仲有邊款經典雪糕雪條？按下圖即睇20款童年回憶雪糕雪條🍦🍦

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