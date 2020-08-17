日本用芝士牛丼形容宅男！10種食物形容人　你係咪鹹魚、大頭蝦？

「為何周庭身旁經常出現一個『芝士牛丼』？」這條日本網民熱傳的問題，更讓黃之鋒得到「黃芝丼」的搞笑稱號。其實「芝士牛丼」是日本潮語，形容內向的宅男，而且有貶義。 不過說到用作形容人的食物，廣東話更是博大精深，例如由細聽到大的「生嚿叉燒好過生你」。本文整理10種形容人的食物，你最常聽到的又是哪個？

最近日本網民不時在社交媒體Twitter上問：「為何周庭身旁經常出現一個『芝士牛丼』？」其實「芝士牛丼」是日本最近流行起來的潮語，用以嘲諷陰沉、內向的邊緣人，有著負面意思。雖然現已變成宅男的代名詞，但還是少講為妙。

不過講到用以形容人的食物，廣東俚語更是博大精深，十分傳神，就算你無講過都一定聽過，點擊圖片睇睇10種形容人的食物 👇👇

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