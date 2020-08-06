熱數7間越做越頹餐廳　味千拉麵味精重　網民嘲和民椰林閣變劣食

曾經，香港未有過江龍拉麵店時，大家都食過味千拉麵。曾經，椰林閣都是不少中學生的飯堂，還有雜耍表演一般的送餐服務。更有不少80、90後回憶中的餐廳，其實多次結業再翻生，《香港01》飲食記者再為大家整理網民熱數7間越做越頹餐廳。

本港有不少餐廳都有多年歷史，雖然她們並非漆黑中會發光的螢火蟲，在經歷時間洗禮下亦被不少人遺忘，就連你都問過「原來OO未執？」不提不知，許多風光一時的餐廳仍然「健在」，點擊圖片睇睇這些越做越頹餐廳 👇👇

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除了以上7間餐廳，大家又知道原來香港還有仙跡岩和扒王之王嗎？大家還記得哪樣菜式最經典？點擊圖片睇睇 👇👇

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不少80、90後在中學時期都食過波仔的叮叮飯盒，明明是平民恩物，但近年在本港的分店只有繼續少，但越做越頹的連鎖店食物點止波仔叮叮飯，點擊圖片睇睇 👇👇

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