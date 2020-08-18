網民推薦10大人氣杯麵　咚兵衛有特別食法　這款台灣霸主香港買到

杯麵有一種魔力，時不時都會癮起想食。最近連登討論區有網民開帖邀請大家分享好味的杯麵，除了人氣品牌咚兵衛腐皮烏冬、台酒花雕雞麵、辣雞麵外，還有幾款高質杯麵。《香港01》飲食頻道記者為大家整理了當中10款，全部香港買到，睇完一於買返幾個儲糧！

台酒花雕雞酒真材實料，曾經掀起一陣搶購熱潮。（ig @ jackchen718）

網民推薦的多款杯麵中，日本杯麵佔大多數，當中有兩款日清杯麵最受網民歡迎，另外更有款打入日本驚安之殿堂杯麵銷量Top 10！台灣杯麵方面，網民推薦台酒花雕雞酒，杯麵真材實料，在台灣推出時更曾經掀起一陣搶購熱潮。

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😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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