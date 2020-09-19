Staycation│超筍價住九龍海逸君綽酒店　送$2,500餐飲+紅/白酒

疫情期間，很多酒店都紛紛推出不同的Staycation優惠吸客。九龍海逸君綽酒店為慶祝25週年推出優惠套票，由即日起至2020年9月30日(三)，2成人2小童或3位成人可以$2,750入住城景塔樓套房，人均只需約$916就可以享受酒店服務，套票更包$2,500餐飲消費額，十分適合一大家細！

九龍海逸君綽酒店推出Staycation優惠，由即日起至2020年9月30日(三)，2成人2小童或3位成人可以$2,750入住城景塔樓套房。（九龍海逸君綽酒店）

$2,750九龍海逸君綽酒店Staycation套票包括：

1. 一晚九龍海逸君綽酒店城景塔樓套房

2. 每天港幣 2,500 元餐飲消費額(餐飲消費額不適用於海雲天，宴會服務及外帶餐單)

3. 免費紅/白餐酒一支

4. 小貴賓（VIK）計劃 (提供個人化入住手續辦理服務，迷你遊戲及迎賓禮品)

5. 免費享用頂樓露天泳池及24小時健身室

6. 2成人2小童入住或者3位成人入住每晚房價$2,750

7. 由即日起至2020年9月30日可於香港01預訂，適用於至9月30日期間入住

頂樓露天泳池（九龍海逸君綽酒店）

九龍海逸君綽酒店位於黃埔，城景塔樓套房有獨立房間及客廳，寬大的窗戶能夠一望黃埔景色。同時，可以享用頂樓露天泳池及24小時健身室，酒店有多間餐廳，自助餐、爐端燒、西餐等等。此套票免費送紅/白餐酒一支，入住期間亦可享用$2,500餐飲消費額，可以任意選擇心儀餐廳享用美食。若把套票扣除餐飲消費額後，房價即只需$250，十分抵！

另外，比較特別的是酒店V.I.K.小貴賓計劃，特別為小童而設的貼心服務計劃。個人化辦理入住手續，每位小貴賓都係獲得一本專屬護照。還會有氣球、朱古力及新鮮果汁等等迎賓禮品。家長可以帶住小朋友一齊在酒店內大冒險，尋找6個關卡，收集貼紙獲取雪糕等小獎品，非常適合家庭入住。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/18）

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