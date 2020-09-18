相信大家都等了運動的機會很久！新冠肺炎第3波疫情稍為回落，政府亦宣布體育館及泳池重開。游水或運動的前後當然也要醫肚補充體力。《香港01》飲食記者為大家整理3間泳池或體育館內的隱世餐廳，不是區內人或許也不知道裡面暗藏美食。

體育館餐廳或泳池餐廳都開設在運動場地旁邊，有著絕佳地理優勢。但你以為在這些地方的餐廳就質素參次？意外地，網民普遍對這些餐廳都有著不錯的評價。一於跟著以下推介，運動過後立即醫肚 👇👇

【1】港島東泳池的隱世粵菜館：港島東體育館泳池餐廳

如果不求環境超級乾淨舒適，位於西灣河港島東體育館的港島東體育館泳池餐廳絕對是平、靚、正之選，超適合一大班人相聚叫餸食。由於餐廳位置隱蔽，除了當區街坊，甚少街外客知道。餐廳的食物絕對對得起價錢，而且侍應都很親切，多年代仍在營運亦有其道理，點擊睇晚市必食餐單 👇👇

【2】柴灣體育館高質日式餐廳：悠 定食屋

雖然體育館入面的餐廳少之有少，但有都是隱世得來又高質的餐廳。例如柴灣體育館的悠 定食屋就有多款高質的日式料理，燒物、鍋物到定食都應有盡有，點擊圖片睇美食推介及價錢 👇👇

【3】青衣泳池的粉紅Cafe：Olbye Cafe

誰會想過，位於泳池旁邊的Cafe原來很好食？很多人都曾這樣想，最後錯過了高質的美食。這Cafe的裝橫沒什麼花巧，也因地理位置較隱世，環境安靜又好坐。不過，其實食物的味道並不錯，絕對令人驚喜。點擊睇點去、環境及有乜好食 👇👇

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【1】港島東體育館泳池餐廳 地址：西灣河鯉景道52號港島東體育館2樓 營業時間：星期一至日 10:00-23:00 電話：28843348

【2】悠 定食屋 地址：柴灣怡順街6號柴灣體育館1樓 營業時間：星期二至日 12:00-22:00 電話：94410951

【3】Olbye Cafe 地址：青衣青敬路51號青衣游泳池側 營業時間：星期一至日 11:00-22:00 電話：24350822

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