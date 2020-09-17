曾幾何時，珍珠奶茶紅過一排又頹過，但最近再次開到成行成市，是出於店主們對珍奶的愛？還是責任？不過細心一想，還有不少食物都是有著傳奇一生，試過起死回生，本文盤點了當中6大食物。

有網民早前好奇問「究竟點解珍珠奶茶幾年前近乎收X，呢家又成行成市？」的確，當初兩大珍珠奶茶龍頭貢茶和歇腳亭的分店一直減少，相反各大品牌的茶飲店百花齊放，可謂起死回生。食物的潮流其實都有週期表，上期紅過的都有機會經歷低潮，今期能再紅真的很厲害，點擊圖片睇睇6大起死回生的食物 👇👇

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可以起死回生的食物應該都有它自身的吸引之處，但有些食物明明可以做得更好，卻只有一直走下坡，被大眾所嫌棄，點擊圖片睇睇你是否認同 👇👇

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