台灣網購零食︱4大好睇又好食甜點　必試冠軍手作艾斯特雲朵餅

全球疫情歷經大半年，旅行成癮的香港人早已「頂唔順」，去staycation和訂購海外零食止癮，今次介紹四間台灣甜點品牌，雖然不為港人熟悉，但都是本土人氣冠軍級糕餅，外型精緻又風味一流！

艾斯特烘焙的主廚是台灣人，他在2015年贏得德國慕尼黑 IBA 世界盃西點大賽冠軍，被譽為「台灣之光」，更獲得台灣節目、foodie推介，連明星LULU（黃梓路茵）也是艾斯特烘焙的粉絲呢！

艾斯特烘焙台灣新興糕餅店，以fusion甜點為名。（艾斯特烘焙）

艾斯特烘焙結合台灣食材和法式甜點，例如招牌甜心馬卡龍利用覆盆子粉、草莓乾及夏威夷豆製成脆皮，味道輕盈不會過甜，適合亞洲人口味，加上粉嫩的顏色和心型點綴，又怎能不俘擄台灣人的心，贏得台北甜心伴手禮冠軍呢？

嫌馬卡龍太普通？試試另一人氣商品——手作雲朵餅乾吧！這款雲朵餅共有覆盆子、核桃雪球及靜岡抺茶三種口味，外型迷你，方便一口一件，咬下去像唧花曲奇般鬆化可口，味道帶層次感，最適合當辦公室提神小食。

超可愛—台灣黑熊曲奇餅

買零食時總試過「買包裝」而不是「買味道」吧？看到鴻鼎菓子的台灣黑熊曲奇餅，絕對有衝動立即買下來，畢竟手繪風台灣黑熊實在太可愛，還配上深藍色花草插畫，不失格調，吃完曲奇後可以用來當儲物盒。

鴻鼎菓子堅持用五倍時間手工打發取代泡打粉，不添加香料、防腐劑和反式脂肪，曲奇口感入口即化，卻較健康和少負擔，特別推介海鹽咖啡口味，味道和口感多層次，吸引人吃完一口接一口！

文青打卡必備—花見曲奇

花瓣吃起來大概是沒味道，但用來午後佐茶和打卡就很有味道了！山本島是一個走唯美風格的糕點品牌，將食用花瓣鑲嵌在曲奇上，將台灣茶葉磨粉，烘焙出濃郁茶香蛋糕，味道芳香微甜，深受文青歡迎。

它們家的花瓣棒棒糖精緻漂亮，用來當婚嫁回禮、散水餅都是得體的選擇呢。

芋頭控最愛—大甲師

大甲師以大甲芋頭糕餅起家，餅家堅持用頂級芋頭做成綿密滑順的芋泥，再採用港式流沙包做法，製成芋頭流心酥，流心蛋黃的鹹香和香甜芋泥結合成層次豐富的口感，成為人氣最旺的商品！

最近它們還推出「珍珠沐芋乳」，裡面流出的不是奶黃，而是奶蓋珍珠，相信珍奶控會嚐鮮吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/09)