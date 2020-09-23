台灣手信不止微熱山丘!得獎Fusion甜品紅到日本 必試牛軋糖馬卡龍

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香港人對旅遊的熱愛程度簡直是不容少覤，每年去數轉旅行實屬等閒，以往臨近週末、大時大節，台灣就是不少港人忙裡偷閒的短期旅遊之選。可惜今年受疫情影響，不少旅遊大計都被逼擱置，近在咫尺的台灣轉眼已變成世界上最遙遠的距離，令人想念不已，尤其是各式各樣的台灣美食，光是想像已經令人饞得口水直流。可幸如今網購文化發達，想一止「台灣癮」也不必透過相簿來望梅止渴，只要你可以上網，就可以將地道的台灣味買回家。

每次提到台灣手信，不少人第一時間想到的不外乎是微熱山丘的鳳梨酥、海邊走走的蛋捲、糖村的牛軋糖等等，假如你對台灣手信的印象仍然停留在以上的美食與品牌，可真是完完全全落伍了！近年的台灣手信越來越多元化，不但有全手工製的、採用在地新鮮食材的、Fusion的、還有不少是國際知名的得獎品牌，假如以上的品牌已經吃到悶，那就必定不能放過艾斯特 ERSTE 這個品牌，還被不少台灣電視節目、Youtube頻道及部落客推薦過呢！

艾斯特 ERSTE 的蛋糕曾被台灣節目《2分之一強》推薦，並被譽為「台灣之光」。(Youtube截圖)

艾斯特是由兩位台灣冠軍主廚共同創辦，主打利用台灣本地食材詮釋法式甜點。兩位師傅不僅贏得了 2015 德國慕尼黑 IBA 世界盃西點大賽冠軍，也曾贏得 2015 台北市觀傳局的台北甜心伴手禮冠軍，而店名ERSTE在德文中正正是冠軍的意思。

曾經在日本網絡上風靡一時的「台北馬卡龍」指的就是艾斯特這間冠軍甜點店。當然除了法式甜點外，艾斯特近年亦推出了不少經典的台灣糕點，以下8款手信禮，既有新派法式甜點，亦有台灣古早糕點，想念台灣的粉絲不妨買來止止旅行癮。

田邊土鳳梨酥

田邊土鳳梨酥採用了彰化八卦山的特製土鳳梨製作，當地的紅土地因為含水性佳，生產出來的鳳梨甜甜酸酸，味道平衡，最特別之處是鳳梨的香氣特別重，非常適合製作土鳳梨酥，加上酥而香口的外皮，用料紮實又不馬虎，配上茗茶享用完完全全就是地道的台灣味道。

醇香鳳皇酥禮盒

鳳皇酥同樣使用彰化八卦山的土鳳梨作，不過除鳳梨肉以外，內餡亦加入了冬瓜及鹹蛋黃作為主要材料，輕輕一咬隨即爆發三種口味，令糕點在酸甜之外亦多了一層豐富口感，喜歡香口回甘滋味的必定要一試。

諾曼地果仁塔禮盒

近年台灣果仁撻的熱度可是直逼鳳梨酥，香香脆脆的口感作為零食就最適合不過。艾斯特的果仁塔禮盒用上了夏威夷豆，配搭焦糖海鹽、柑橘皮的調味，比原味果仁的味道更加豐富及清香，一口咬下已經可以感受到撻皮的酥鬆與香口，加上巧手製作的工藝，令撻皮厚薄適中，絲毫不會有硬脆難咬的感覺。

甜心馬卡龍禮盒

馬卡龍可說是艾斯特走出台灣的成名作，法式馬卡龍結合了台灣特色，脆皮內夾入了由覆盆子粉、草莓乾及夏威夷豆混合而成的牛軋糖，令馬卡龍入口即融，充滿清甜的莓果香氣，再夾雜著夏威夷果仁的顆粒，口感豐富之餘亦打破了馬卡龍一定是甜甜膩膩的印象，作為飯後輕食甜品就最適合不過了。

冠軍手作雲朵餅乾禮盒

雲朵餅乾的口感顧名思義就如雲朵一樣輕盈鬆化，雖然是餅乾類的零食，但吃下去完全不會帶來負擔，亦沒有過份乾硬的口感，非常值得一試。禮盒內共有覆盆子、核桃雪球及靜岡抺茶三種口味任均選擇，除了好吃之餘，夢幻繽紛的粉彩色調也非常適合拿來當禮物呢。

艾斯特經典禮盒

假如想把艾斯特的經典甜品一次過品嘗一遍，那麼不用考慮，經典禮盒絕對是最好的選擇。禮盒內包括可可年輪、牛軋糖馬卡龍、冠軍馬德蓮、覆盆子達克瓦滋、蘇格蘭奶酥、榛果球餅乾、奶油年輪、靜岡抹茶波波及諾曼地夏威夷果仁塔，一盒已有齊9艾斯特的經典及得獎甜品，喜歡法式烘焙，想嘗試得獎手藝的絕對不能錯過。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/23)

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