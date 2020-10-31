露營懶人包︱推介四大Glamping熱點　$170起觀星打卡任玩農莊活動

秋高氣爽又是露營好時節，不過一想到要揹著幾大包的裝備攀山涉水，便不禁打消念頭？ 自問懶人又想享受郊野樂趣的你，不妨預訂近期大熱的豪華露營Glamping，營地安排好帳篷被鋪、煮食用具和廁所，還提供玩水、餵羊和工作坊等農莊活動，兩手揈揈即嘆郊外輕旅行！

1. 長洲西園歷奇園地

西園設有印弟安特色帳篷，打卡一流！（kalepathy@IG）

在長洲碼頭下船後，大約走20分鐘便可到達西園。西園集歷奇中心、農莊和露營區於一身，它設有5個露營區，共40多個營舍，各有不同風格主題，當中蒙古包和觀星圓拱屋可謂市面少有，所以非常熱門需要提早預訂。

西園出名有許多刺激的歷奇活動，由專業教練帶領參加者玩樹頂繩網陣、沿繩垂降，挑戰膽量和手腳協調；嫌太刺激亦可參加非洲鼓和野外煮食工作坊，同樣令人樂而忘返！

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2. 元朗逢吉露營車

PARK Nature世外公園是去年開幕的露營區，營地分為露營車區丶私人派對紅木屋丶泰式餐廳和婚禮帳篷區等，每架露營車位都可加帳篷和燒烤枱，加上獨立浴室、廚房和水電，非常方便。

PARK Nature的露營車特色是比一般寬敞，因為車內設有兩房一廳，最多容納6人，觀星天窗設計也令人期待，遇上天朗氣清的晚上還可睡在車內賞星呢。

3. 昂坪YHA露營區

想平平地一嚐glamping滋味，昂坪戴維斯營地必然是性價比最高之選，它由香港青年旅舍協會經營，每人只需$170便可入住波希米亞風圓帳營，床舖茶几露營燈一應俱全，還有WiFi和租借桌遊服務，雖然要與其他營友共用廚房和浴室，但不到$200便可零準備去露營，仍是抵玩超值選！

4. 大嶼山浪高長岸露營車

講完山林營地，最後就要介紹位於大嶼山長沙沙灘旁的浪高長岸露營區。這個營地面積廣闊，有各款帳篷和露營車可供選擇，裡面空間亦比一般寬敞，但最吸引的當然是對出的水上中心，預訂浪高長岸露營車通常包水上活動換領劵，大家可趁天氣還未太凍，盡情享受獨木舟、衝浪板和直立板的刺激運動！

露營必備！迷你便攜烤肉架

Glamping一般會提供燒烤爐和煮食設備，但有些要額外付租借費，假如喜愛BBQ的你不妨入手個迷你烤肉架，不止可帶去露營和野餐，閒時家中烤肉也沒問題呢。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/30)

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