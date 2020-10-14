【露營攻略】Kenluck激迷你BBQ爐 iPad般大小 帶去露營野餐超方便

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港人熱愛旅遊的程度絕對是不容小覷，可惜今年受疫情影響，所有外遊計劃被逼喊停，唯有齊齊留港避疫。不少人見疫情有緩和趨勢，選擇去本地酒店來個兩日一夜的「staycation」。其實，想體驗度假感覺不一定要到酒店，與其整天逗留在室內，不如跳出「石屎森林」，走到郊外呼吸新鮮空氣，拋開都市壓力與煩囂，享受悠然自得的假期吧！

趁著近來天氣逐漸轉涼，秋天悄然而至，這種時候最適合就是到郊外露營了！到郊外時少不免會自備食材到露營場地進行料理，畢竟只吃一些零食乾糧是滿足不了我們的胃的，而能同時享受到食材與炭火美味的「燒烤」想必就是大家最愛的料理方式了。

不過，假如想要進行燒烤，就只能夠選擇具備燒烤爐的營地，其它無燒烤爐的心水營地亦只好一律放棄，而且每逢週末、假期還需要一大早去「霸爐」，認真麻煩。

當然你也可以自備燒烤爐。雖然市面上不乏為野外而設的燒烤架產品，可是普遍體積過於笨重，不便於攜帶。

來自台灣的 KENLUCK 迷你攜帶型BBQ烤肉架，外型有別於一般的烤肉架，乍眼一看以為是個迷你工具箱，但實情卻是貨真價實的BBQ爐。不論外型、便擄性、實用性各方面都兼優，有了它便能輕鬆解決以上各種難題和宭境。假若你是露營愛好者，那麼擁有一台真正屬於自己的BBQ爐的而且確是方便太多太多了！

輕便好攜帶 食品級認證

體積迷你，外型就如iPad般大小，重量只有750g，十分輕巧，即使是無車人士要手提或放進背包內也十分方便無負擔感，屬於毋須佔用大空間就可輕鬆燒烤的桌上型燒烤架。更重要的是，它備有有實木防燙把手，以及德國LFGB食品級認證的鐵鉻烤網，使用時自然更安心和放心。

輕便好攜帶 食品級認證

輕鬆享受炭火燒烤的樂趣

雖然外型迷你，但火力卻不容小覷，安裝過程亦十分簡單，新手也可操作，主要是先把燒烤炭或蠟燭放進伸縮炭盒內，然後將炭盒放到烤爐箱體內，最後鋪上鐵鉻烤網就可以開始燒烤了。

安裝過程亦十分簡單，新手也可操作。

無論是烤肉、烤魚、串燒、溫熱飲品等一律無難度。撇除露營，也可於野餐時使用，絕對是倆口子小情侶，或三兩成群的好友一同到戶外舉辦燒烤派對的最佳夥伴。

輕鬆享受炭火燒烤的樂趣

一人在家也可以獨自享受燒烤的樂趣，隨時隨地想食就食，的確別有一番滋味。不過，如果使用燒烤炭生火，記得要在通風良好的地方使用喔！

日系文青森系設計 精緻金屬質感

金屬質感外殼，外型精緻好看，有種日系文青森林風的質感，總共有三種顏色可選，分別為簡約白、亮眼紅、森林綠。就算不烤肉，在家裡點個蠟燭當火源就可以拿它來翻熱飲品、湯水。另外，發揮點小創意，它還可以當作雜物收納盒、水果置放盒，加個塑料袋還可以當作桌上垃圾桶使用。憑著獨樹一幟的質感外型，放在家裡任何一個小角落也適合不過，瞬間就能點亮家中氛圍。

圖片來源：Kenluck 墾樂官網、Facebook@Kenluck 墾樂

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/14）