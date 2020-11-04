「多醬呀唔該！」有些醬汁的誕生注定做配角，但也有些醬汁卻取替主食做主角。最近有網民分享「一人一個醬汁才是主角的食物」，熱數9種喧賓奪主的醬汁，老麥的泰式辣醬及甜酸醬更是生命中不能缺少的醬！

白飯都要有餸送飯先好食，而識食之人都知魚肉燒賣的辣油才是重點！愛醬汁人一定明，比起放入口的食物，蘸什麼醬汁才是重點，沒有醬汁好比沒有靈魂的人。或許有點喧賓奪主之嫌，但沒有它們就像少了一塊的拼圖，點擊圖片睇9大必蘸媲美主角的醬汁 👇👇

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😤😤😤 同場加映：魚肉燒賣VS豬肉燒賣世紀之爭 網民嘲魚肉燒賣是靠醬汁的麵粉 😤😤😤

當酥皮和曲奇皮、雞蛋仔和格仔餅都有兩派fans，作為港式美食代表的燒賣當然也捲入這場大戰之中！有網民在網上論壇發文大撐茶樓的豬肉燒賣，將街頭的魚肉燒賣貶到一文不值，隨即引起魚肉燒賣的支持者反擊，點擊圖片睇睇雙方支持者的高見 👇👇

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