不懂揸筷子的人，會否覺得每次用筷子都好大壓力？有網民就在網上道出手殘人士用筷子的尷尬事，引起極大迴響。夾餸夾到變全枱焦點，真的有苦自己知！本文熱數的7個尷尬時刻，會否就是你或朋友的寫照？

大家細細個就要學揸筷子，但即使長輩怎麼教都學不懂的大有人在。每次朋友聚會夾什麼跌什麼、想夾夾不起也是尷尬。有著這萬年的難題，網民「Robert-Pattinson」就開Po道出了不懂用筷子的人的心聲：「筷子——一種會令人抑鬱症嘅餐具」，隨即引起網民的同感，點擊圖片睇睇不懂用筷子人士的7個尷尬時刻，實在太有共鳴 👇👇

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雖然說學好筷子就能解決一切問題，不過如果那麼容易學得識，以後飯聚恐怕就少了一半趣味了。

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