新年見親戚最怕被問何時拍拖，單身人士想出pool脫單，不妨參考玄學家皓云師傅的意見！《香港01》飲食頻道記者整理了皓云師傅在ViuTV玄學節目《點擺》裡的提議，有8種食物有助提升桃花運，吃對食物不只人緣變好，還可以改善性格缺乏，化煞兼化解婆媳問題？

左起：主持小占、嘉賓鄭律韻Melody、皓云師傅（ViuTV《點擺》第12集截圖）

單身人士遲遲未有拖拍的因素有很多，可能性格較內斂怕羞，表達能力較差，又或者自己都不知道的為何。皓云師傅就教路吃2種海鮮可以提升自身的魅力，男女吃的東西各不同！而且有些蔬菜可以改善溝通能力，或增強自信，變相令人緣變好！👇👇👇見家長、婆媳問題都搞得掂？按圖看旺人緣必吃8種食物👇👇👇

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資料來源：ViuTV

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