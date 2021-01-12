食雪糕無分季節，很多人更特別喜歡在天氣寒冷的時候來一杯，凍上凍更加爽。有一個雪糕癡，愛雪糕愛到放棄高薪厚職，到意大利拜師學藝，學成後回港花費幾百萬開設Gelato雪糕店，堅持使用最上乘的材料和最高級的機器，即使蝕超過百萬，也想為香港人製作優質的雪糕。

老闆Jackson十分自豪地說，他是全港唯一一間由零開始製作Gelato的店舖。（黃舒慧攝）

毅然放棄高薪厚職



雪糕店Dood Bottega Gelateria老闆、四十多歲的簡志煒（Jackson）原本從事廣告行業，平均月入8萬至10萬，收入可觀，不過前幾年發現內地同行的競爭力愈來愈高，「收同樣的價錢，他們可以做五至六個project，但你只可以做一個。」競爭力大輸內地，就很容易被取代。「趁未去到這一步時，就看看有沒有甚麼是自己能力範圍之內可以做到的，就去嘗試一下。」

親赴意大利拜師學藝



要重新開始，最容易就是從自己喜愛的事物著手。Jackson從小熱愛雪糕，覺得最好食就是Gelato，亦覺得Gelato在香港有市場需求，於是親赴波隆納的Gelato University學習，不過發現其實那間學校同時是機器供應商，主要想學生完成課程時向他們購入機器，並不是集中傳授最好的技術。後來機緣巧合下遇上雪糕大師Giacomo Schiavondit，拜師繼續深造，學習使用有「Gelato界法拉利」之稱的Cattibriga雪糕機。學有所成回港開店，豈料卻遇上阻礙。

「未開（店）的時候以為（Gelato雪糕）在市場是夠營運的，可以有正常收入，怎料原來並非這樣。」他苦笑道。「我以為很多人喜歡食雪糕，但死啦，原來只是我以為。很多人逛街經過，見到$59、$79一杯，之前香印提子味更賣$128，有些人會覺得，嘩，你咩料呀！」

全港唯一真正手工Gelato



談到香港有過江龍Gelato店，Jackson很有信心表示「從來未驚過。」他指，在意大利即使很多店家標榜「手工製作」，都不是百分百「手工」，多數都是向原料廠買現成的底漿，再混合放入雪糕機。他很自豪的表示，由零開始製作Gelato的舖頭，全香港只有他一間。Jackson要求極高，除了使用價值30萬元有「Gelato界法拉利」之稱的雪糕機外，展示櫃也十分講究。「這是全行業最靚的雪糕展示櫃」，他自豪地向記者展示價值20萬元的器材。Jackson非它不可，在疫情影響下物流受阻，幾經辛苦才把它運來香港。

+ 2 + 2 + 2

Gelato全部都於店內每日鮮製，口味視乎Jackson當日購買到的新鮮食材而有所不同。雪糕的用料亦十分講究，以招牌開心果味為例，選用了意大利產的西西里開心果，由於產量少，售價比美國產的高兩倍，加上Jackson為了保持食材新鮮，每次訂貨量都不多，郵費亦不便宜，成本已經不低。想知還有哪幾款Gelato是人氣必食，立即按圖睇睇😋👇👇

+ 4 + 4 + 4

兩次開店都遭遇波折



當初在灣仔開店，2019年年尾租約完結時打算另覓地點重新出發，剛好獲K11 Musea邀請進駐商場，但不幸地兩個時期都遇到波折，為營業額帶來不少衝擊。灣仔開店期間受社會運動影響，去年進駐尖沙咀時又遇上新冠肺炎疫情，物流運送延誤，導致6月才成功開幕。疫情下生意慘淡，半年來共虧損了大概10萬，Jackson慶幸道，「疫情下這麼艱苦，都有標血的，不過就沒有像灣仔那時一樣大出血。」

疫情下轉陣做外賣



訪問當天，商場的人流稀少，Jackson對於營業額亦心中有數，於是早前已經轉陣加入外賣行列，售賣Gelato家庭裝，並免運費送到客人家中。Gelato會先速凍至稍硬狀態，然後用兩層膠袋包裹，加入冰粒以保持最佳溫度，電單車速遞到達後會確保Gelato於兩小時內到達客人家中。「回家後先放入雪櫃，等到要吃時拿出來回溫10分鐘就能呈現與店中同樣質素與味道。」Jackson透露，現時舖頭一日平均只賣到幾十杯，聖誕節連假亦只有頭一天賣到百多杯，因此外賣生意成為了疫情下的主要收入來源，平均一個月大概有兩至三萬元。

只想香港人食到優質雪糕



在尖沙咀準備開店時投資了200萬，加上受疫情影響，至今還未回本，當初在灣仔開店亦同樣投資了200萬，最後虧損了百多萬。創業路上充滿荊棘，為何還一直堅持？被問到是否想香港人食到優質的Gelato，Jackson肯定道，「一定啦，因為香港本身無。」他補充，Gelato市場細，香港人對它認識不多，因此都希望可以透過自己的舖頭令香港人了解多一些Gelato，食到正宗的滋味。即使現時沒有內地自由行遊客，Jackson都無覺得可惜，「內地客人比例不多，而且我（做生意）目標都是香港人。」

Dood Bottega Gelateria 地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MuseaB2層B201-23號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

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