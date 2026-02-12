葵廣美食推介23大｜酥皮鯛魚燒／香蕉煎餅／$10鴨屎香檸檬茶

葵涌廣場必食｜葵涌廣場是葵青的美食天堂，價格實惠選擇眾多。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了23間高人氣美食，當中包括從韓國登陸的「10分麪包」、足料雞湯粉麪店「湯．雞」，雖然元祖級小食名店又一戟早前宣布結業，但葵廣仍有很多甜品美食！即睇葵廣還有甚麼值得一吃！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

葵廣美食【1】孖寶車仔麵 —— 親民價車仔麵！3個餸連熱飲

孖寶車仔麵在葵廣已屹立多年，是街坊熟知的車仔麵店！車仔麵檔主打價錢實惠，而且配料種類繁多的車仔麵，3個餸連熱飲都只是$54。另外，餐廳還提供腸粉、滷水拼盤、甜品等選擇，一碗腐竹雞蛋糖水或番薯糖水僅$23就食得！

孖寶車仔麵

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場地下A15號舖

人均消費：約$50或以下



葵廣美食【2】宇治初時@自家創作料理 —— 必食濃湯粉絲！

「宇治初時@自家創作料理」這家店乍聽之下，以為只售賣抹茶製品。不過店家主打的，其實是濃湯粉絲！粉絲湯底款式獨特，有三款可以揀，包括招牌鯛魚濃湯、櫻花蝦濃湯以及極尚濃湯。如果不喜歡粉絲，還可轉銀針粉、檬粉、粉絲。另外店舖還提供冷烏冬、涼拌魚皮、海蜇、帆立貝等小食，同樣也值得一試！

宇治初時@自家創作料理

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓2020號舖

人均消費：$50-$100



葵廣美食【3】蕉積妹 —— 新品開心果香蕉煎餅

今年年中才開業的蕉積妹已獲不少粉絲的讚賞和力推，更有網民稱之為「無敵泰式香蕉煎餅」、「老少咸宜」等，香蕉煎餅要整得好食，其實在香港不多，蕉積妹跟元朗的香蕉仔真的難分高下！45蚊的香蕉煎餅有阿華田、朱古力、花生醬、榛子等口味，早前更推岀限定新品，是大家最愛的開心果口味！濃郁的開心果醬上灑滿開心果粒，味道香濃，值得一試！

蕉積妹

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場3樓301E號舖

人均消費：約$50或以下



葵廣美食【4】呦呦鹿鳴布丁燒——自家製／招牌口味椰子布丁燒

於去年登上開飯熱店10大小食店排行榜的呦呦鹿鳴布丁燒，是由一對情侶經營、自家製每份甜品，主打創意口味布丁燒，例如招牌口味椰子、咖啡、抹茶、茉莉花茶等口味，布丁燒的特別之處在於由焦糖、雞蛋布丁和芝士蛋糕三層組成，令口感更豐富、更有層次，任何口味都是$38一個。

呦呦鹿鳴布丁燒

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓Top世界3069-T5-T6號舖

人均消費：約$40



葵廣美食【5】慧食貓 —— 平民價台式手抓餅 最平$23

慧食貓主打台灣手抓餅，不僅款式多，且可自由搭配餡料，如芝士、煙肉、鹹牛肉、肉鬆等，款款都非常足料！除了餡料外，餅皮也十分酥脆，加上小店價錢也相當平民化，$30左右就吃到，CP值勁高。如果有選擇困難症，不妨試試火腿雞蛋芝士豬柳手抓餅（$31），或者蟹柳手抓餅（$23）！

慧食貓

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場1樓B01C號舖

人均消費：約$20-40



葵廣美食【6】烤焗工房 —— 掃街必點炸物

烤焗工房主打一系列香口炸物，如鹽酥雞、炸薯條、安格斯牛柳粒、炸魚柳等，即叫即炸，口感保證酥脆，而且一啖一塊非常方便，十分適合掃街的時候邊走邊食，不怕食濟的話，也可試試撈公仔麵，一定有驚喜。

烤焗工房

地址：葵芳葵涌廣場3樓33-36號

人均消費：約$50或以下



葵廣美食【7】10分麵包 —— 韓國廚師開設！芝士拉絲麵包「芝」味重

「10分麵包」由韓國廚師所開設，將韓國正流行的10韓圜芝士拉絲麵包引入香港。「10分麵包」全店只賣芝士拉絲麵包，$40一個，標榜進食時，可以咬出長長芝士。為讓香港人感到更親切，麵包的造型改為了港幣1毫。

《香港01》「好食玩飛」記者曾實測該店的麵包，發現芝士的確可以拉得相當長，而且整個麵包「芝味」十足，非常適合愛吃芝士的朋友。

10分麵包

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場2樓2009號舖

人均消費：約$50或以下



葵廣美食【8】串燒之王 —— 燒肉賦碳香味！格仔餅超足料

處於地面層的「串燒之王」是一間深受街坊歡迎的小店，供應豬頸肉、牛肉、雞翼、金菇牛肉等多種串燒，以及雞蛋仔、格仔餅等甜品。

當中，《香港01》好食玩飛記者特別欣賞店舖的司華力腸、燒雞串、金菇肥牛串、雞腎以及格仔餅。司華力腸、燒雞串、金菇肥牛串、雞腎有碳香的味道，風味十足，配上特製的白醬汁相當可口；格仔餅則非常多醬，超足料，讓人甜在心。

串燒之王

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場地下25A號舖

人均消費：約$10-30



葵廣美食【9】味之樂 —— 極軟淋凍滷味深受歡迎！惹味芥辣將美點昇華

「味之樂」主打港式車仔檔小食及滷味，同樣受街坊歡迎，不少網民也稱讚吃了多年始終如一！

《香港01》好食玩飛記者曾吃過招牌凍雞臂串及凍八爪魚串，2款滷味均冰冰涼涼。當中，雞腎嚼勁十足，而八爪魚則更軟淋，口感十分不俗，芥辣辛辣而不嗆鼻，令整體口味更豐富。

味之樂

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場2樓C11A號舖

人均消費：約$10-30



葵廣美食【10】Chok雞 —— 有多種調味粉可自選！即炸即Chok勁惹味

「Chok雞」的炸雞十分新鮮，大家落單後，老闆會將雞塊即炸。取炸雞後，大家可以根據自己的口味自行配搭各種調味粉，包括香濃芝士、避風塘蒜香、五香孜然、川椒、紫菜等。雞塊炸至金黃色，保留了雞肉的肉汁，非常juicy，而且粉漿不會十分厚。

+ 1

《香港01》好食玩飛記者甚至覺得炸雞未落調味粉前，已非常好食！要小心炸雞到手時非常燙手，進食前記得吹涼！

Chok雞

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場3樓TOP世界3069-T18號舖

人均消費：約$50或以下



葵廣美食【11】湯．雞 —— 大大煲砂鍋餛飩雞！夠曬飽

位於3樓的餐廳「湯．雞」以足料雞湯粉麵而知名，不論是砂鍋餛飩雞、砂鍋鮑魚花膠雞湯翅、砂鍋水煮雞等菜式，每碗都有嫩滑的雞肉、精華十足的雞湯，全部都可配搭紅薯粉、新竹米粉、刀削麵、銀針粉、米綫等多種粉麵，選擇多多。

《香港01》好食玩飛記者曾實試砂鍋餛飩雞刀削麵，發現雞湯濃郁得來不膩，配料多多，十分抵食，難怪每款午膳時段都有人龍。

湯．雞

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場3樓302A號舖

人均消費：約$50-$100



葵廣美食【12】煮你隻蜆 —— 芫荽湯味道十足！啱曬芫荽控

「煮你隻蜆」是以即煮蜆肉湯粉而知名的小店，曾試過日賣150碗！《香港01》好食玩飛」記者曾試食「香濃芫荽湯蜆配粉絲」（$47），粉絲送上手時熱辣辣，湯底帶有濃厚的的海鮮味，粉絲吸滿湯汁，毫不寡淡。芫菨份量望似不多，但「荽味」十足，芫菨控不能錯過！除了蜆粉絲，還有其他台式小食，例如芋泥球、甜不辣、花枝丸等。

煮你隻蜆

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場Top世界3樓T29號舖

人均消費：約$50



葵廣美食【13】X2劉住您 —— 濃味主食 招牌蝦湯系列

「X2劉住您」以主打蝦湯系列聞名，湯底採用大量蝦殼與魚乾慢火熬煮至少6小時，標榜不添加味精，味道濃郁純粹。店內提供多樣化的海鮮選擇，包括招牌「蝦兵蟹將」、生蠔、鮑魚及帆立貝等，食客可自由搭配日式拉麵、米粉或烏冬。

其中，櫻花蝦海老軍團蝦湯拉麵配有五隻大蝦，份量十足，是不少人的首選；而蝦子醬爆炒卜卜蜆則以特製醬汁拌炒，蜆肉鮮嫩入味，鹹香中仍保留海鮮原有的鮮味。憑著豐富的海鮮選材，該店吸引了不少海鮮愛好者專程前往品嚐。

X2劉住您

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓2018號舖

人均消費：約$50



葵廣美食【14】屯の大阪章魚燒 —— 屯門人氣大阪章魚燒店

屯門的人氣大阪章魚燒店「屯の大阪章魚燒」，在2018年結業，讓不少食客感到可惜。其後，有客人向前店主拜師學藝後，於2020年在葵涌廣場將店舖重開。

+ 1

該店目前供應9款章魚燒和小食，章魚燒每款都非常吸引，包括明太子、熔岩芝士、鹹蛋黃金流沙等，有6粒或8粒可以揀，更可以雙拼，適合想一次嚐試不同味道的朋友。

屯の大阪章魚燒

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場3樓摩登世界1號舖

人均消費：約$40



葵廣美食【15】真．章魚無雙 —— 口味多！14種任揀

除了「屯の大阪章魚燒」，廣場內另一間章魚燒店「真．章魚無雙」亦備受歡迎。「真．章魚無雙」的櫃枱放有1隻巨型章魚公仔，相當顯眼又易認！店舖供應14種不同的章魚燒，由$30起。除了有與「屯の大阪章魚燒」相同的口味，另有咖哩、柚子、櫻花蝦、沙律蛋等，加$2更可以將不同口味雙拼。

真．章魚無雙

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓301D號舖

人均消費：約$40



葵廣美食【16】鳩戟 —— 班戟種類多！仲係全葵廣唯一自家製雪糕嘅舖頭

班戟店「Hk9cake」供應多種滋味班戟，包括日本低聚糖豆乳配黃豆粉、吉士車厘子焦糖厚奶蓋、鹹蛋黃流沙奶黃及黑糖三重朱古力等，一直以來也深受葵青區街坊甚至區外居民歡迎。

繼班戟業務後，店舖開始進攻雪糕界，並於2023年還取得雪糕廠牌，並推出自家旋風雪糕。鳩戟的雪糕款式、地址與營業時間，可參閱下文：

葵廣美食【17】Bunny Churros —— 人氣西班牙油條、開心果雪糕！

「Bunny Churros」主打西班牙油條以及意式雪糕，近日因開心果大熱而推出開心果醬西班牙油條以及開心果雪糕。西班牙油條即叫即炸，口感鬆脆而且玉桂味濃郁。開心果雪糕味道濃郁之餘，裡面還有開心果碎，增加口感。

店內西班牙油條合共有6款醬料可供選擇，例如黑朱古力醬、海鹽焦糖醬、開心果醬等；而意式雪糕則有6款口味，例如焙茶、豆腐味等。

Bunny Churros

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場2樓2023店

人均消費：約$50-$100



葵廣美食【18】What's Yogurt & Drink —— 乳酪雪糕酸甜好味！配料選擇多

乳酪雪糕專門店「What’s Yogurt & Drink」 的乳酪雪糕不但酸甜開胃，更有多款醬汁與配料可供選擇，分別包括有芒果汁、熱情果汁、蜜糖、朱古力醬以及蓮花焦糖餅、蝴蝶酥、凍乾士多啤梨粒、菠蘿乾、朱古力Brownies、綠茶糯米糍、蜜糖脆脆等。吃多不少次，也不會厭。

What’s Yogurt & Drink

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓303C號舖

人均消費：約$40



葵廣美食【19】芋圓控 —— 人氣芋圓店！配埋雪糕、豆花食

芋圓近年在香港大受歡迎，而葵廣的「芋圓控」，則專開售賣多款芋圓，更有豆花、仙草、愛玉和一般糖水四類美點可供搭配，更有抹茶和奶茶兩款雪糕的組合可供加配，滿足不同朋友的喜好。芋圓每碗都裝得滿滿的，超級足料，讓人相當滿足！

芋圓控

地址：葵芳葵富街7-11號葵涌廣場1樓B60B

人均消費：約$50



葵廣美食【20】1/2 Sweet —— 酥皮鯛魚燒店

絆 1/2 Sweet主打即叫即製的鯛魚燒，鯛魚燒內餡層次分明而且香味十足、口感酥脆，中間可搭配不同餡料，必試推介炙燒奶黃、榛果朱古力及宇治金時，相當足料，且口感十分豐富，造型小巧且賣相吸引，打卡一流。雖然1/2Sweet只賣鯛魚燒，且每次也要等約10分鐘，但店舖仍大排長龍，可見具一定人氣。

1/2 Sweet

葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓C97A號舖

人均消費：約$50



葵廣美食【21】LEMMIE Lemon Tea —— 超抵$10杯檸茶

這間LEMMIE Lemon Tea主打$10杯鴨屎香檸檬茶，店舖橫幅更寫上累計銷量突破200,000杯！店內另有多款口味都是$10起！包括茉莉檸檬茶、粉紅檸檸檬茶、白桃檸檬茶、苦瓜檸檬茶，而全場價值最貴的是$18期間限定「香檸青提啵啵」！除了超抵飲檸檬茶，還有超抵食燒賣5粒$8！

LEMMIE Lemon Tea

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓2012號舖

人均消費：$10-$20



葵廣美食【22】江湖美食 —— 邪惡拉絲玉子燒

江湖美食主打邪惡玉子燒、抵食手抓餅。玉子燒之所以標上「邪惡」，全因玉子燒內會配上邪惡拉絲芝士、粟米，每口可以食到滿滿的芝士！推薦口味有龍蝦沙律、明太子，價錢由$28至$30不等。而手抓餅價錢由$20起，口味有雙重蟹柳手抓餅、雞蛋火腿芝士、香蕉／榴槤等等，還有自選配料可以參加！

江湖美食

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場地下A46號舖

人均消費：$20-30



葵廣美食【23】正義朋友 —— 新鮮即炸天婦羅

正義朋友主打自選撈烏冬，撈烏冬可選4款口味，明太子櫻花蝦忌廉、黑松露忌廉、和風胡麻海苔、秘製醬，再搭配天婦羅炸物，包括天婦羅海蝦、廣島蠔、帶子、鮑魚、蟹鉗、鰻魚、魷魚、軟殼蟹，還有鹽酥雞，共9款可選。

正義朋友

地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場2樓2026舖

人均消費：$50-100



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略