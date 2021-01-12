天氣凍最適合就是吃煲仔菜熱辣辣！光榮冰室推出煲仔沙爹牛肉麵大受歡迎，記者為大家精選6間煲仔特色菜，趁天氣凍即刻去試試！

【1】光榮冰室——大熱最新煲仔沙爹牛麵

光榮冰室推出兩款砂鍋沙爹牛肉麵，用小鍋盛載，上桌時仍然滾燙！兩款分別為窩蛋沙爹牛肉麵及金菇沙爹牛肉麵。後來有不少食客反映自己不吃牛肉，光榮冰室更另推沙爹雞扒麵。價錢便宜更包冷熱飲品！不過並非每間分店都有！

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光榮冰室（旺角店） 地址：旺角花園街3-5號鴻威大厦地下12-13號舖 光榮冰室（荃灣店） 地址：荃灣兆和街18號地下

【2】慈雲山榮記茶餐室——沙爹牛煲仔麵

位於慈雲山的榮記茶餐室首創馳名煲仔沙爹牛肉麵，用煲仔上菜熱辣辣，很適合冬日暖胃，而且麵超級掛湯！

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慈雲山榮記茶餐室 電話：2328 9232 地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖 營業時間：06:30-21:30（星期一至六）、06:30-5:30（星期日）

【3】原作養生湯米線——米線配料自己加

位於黃埔花園的原作養生湯米線主打靚湯米線，必試極尚過橋米線！此款米線用老火雞湯做湯底，九宮格盤子載著九款米線配料，讓客人自己放進小砂鍋之内。另外有一款小食罕見必試！

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原作養生湯米線 地址：紅磡必嘉街120號黃埔花園三期翠楊苑地下34號舖 電話：2865 0022 營業時間：11:00-23:00

【4】聚味館砂鍋麻辣燙——砂鍋+麻辣=暖！

本身吃麻辣燙就已經很夠暖，這間店更使用小砂鍋上桌，可以為麻辣燙保溫。店内麻辣燙除了可以挑選配料，都可挑選一款「主食」，有老闆娘特意從四川訂購的寬紅薯粉、龍口粉絲、米線等可以選。

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聚味館砂鍋麻辣燙 地址：西環石塘咀皇后大道西602號地下 電話：2350 1119

【5】泰豪燒砂鍋海鮮粥——元朗足料海鮮粥

位於又新街的泰豪燒，主打串燒及泰式海鮮粥，海鮮十分足料！串燒方面有二十多款可以選，而海鮮砂鍋粥則為套餐，可任選自己喜愛的海鮮，有蜆、白鱔等可以加，不過蟹就要加錢。另更可自選串燒、附送汽水或啤酒。

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泰豪燒 地址：元朗又新街37-51號富祐閣地下14號舖 電話：3488 7178

【6】村爺爺龍蝦湯.泡飯專家——足料雞湯泡飯

在油麻地略有名氣的村爺爺，專營龍蝦湯、煲仔雞湯等，出名足料，經常都要排隊。海鮮湯底泡飯有原隻開邊龍蝦，而花膠雞煲翅湯底泡飯則有半邊雞！

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村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家 地址：油麻地砵蘭街72號地下 電話：6773 8757

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