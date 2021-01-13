大家都知苦瓜又叫「半生瓜」，小時候不喜歡吃也不出奇，因為從小就知道只有大人才愛那種苦甘。但世間美食何其多，真的要見下世面才能領略一些食物的美味。有網民以「一人一種細個唔識欣賞，大個好鍾意嘅食物」為題展開討論，熱數出7種人越大越喜歡食物，最後一種更有洋蔥！

大家有無試過小時候揀飲擇食而被長輩責備？以前覺得苦瓜很苦而不願吃，長大卻愛上那種回甘，吃苦瓜牛肉可以只夾苦瓜吃。人大了就會變？其實是長大後才懂得享受！《香港01》飲食記者整理網民熱數7種人越大越喜歡食物，當中有無你所愛 👇👇

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講到名過於實的餐廳，大家閒閒地都會數到幾間，名氣大，但食物質素每況愈下。這份「名過於實」的名單之上，總有幾間是米芝蓮推介過，點擊圖片睇有沒有大家心目中的名過於實餐廳 👇👇

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講到難食，中小學午膳訂飯絕對是場惡夢。一間比一間難食的飯盒供應商，還有小學被逼一定要食完飯盒再讓老師檢查，都成為了不少人的童年陰影。點擊圖片睇訂過飯的你一定有過的7大回憶 👇👇

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