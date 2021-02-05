撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-02-05 06:00

Burger地圖第11集來到長沙灣西餐廳Fast Taste，雖然小店知名度不算很高，但憑著實力，依然不斷吸引客人慕名而來幫襯。

【Burger地圖】 🍔小威妹熱愛Burger，餐廳如果有賣Burger，必定會毫不猶疑點來試試。Burger的靈魂當然是漢堡扒，最緊要夠Juicy、牛味夠濃！ 🍔 目標是食遍全港Burger，親身試過之後話你知每間Burger店的CP值。 🍔 每項評分滿分為5分，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

個滑蛋出色到搶走咗兩塊漢堡扒嘅光芒！

小店共供應10款Burger，包括除了牛肉漢堡外，原隻炸軟殼蟹、炸雞、鱈魚等款式，更加提供兩款素肉漢堡，照顧埋素食人士，夠晒貼心！記者當日試食了「公司漢堡」，和公司三文治的概念一樣，這款Burger非常巨型，更足足有兩大塊不同種類的漢堡扒！立即按圖睇食評和推介小食🍔👇👇

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Fast Taste 地址：長沙灣元州街482-492號金碧閣地下4號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

除了Burger外，即食麵亦是很多人的comfort food。美國部落客Hans Lienesch嘗遍世界各地幾百款即食麵，被無數網友稱為「即食麵之神」。他每年都會進行即食麵評測，選出的當中的最佳10款。最近他總結了最新的韓國和台灣即食麵排行，當中有不少都可以在香港買到。按圖即看2020最新韓國即食麵Top 10 😋😋😋

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按圖即睇必食台灣即食麵Top 10😋👇👇

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🙄🙄🙄同場加映：熱數10款零食拆到躁底😒😒😒

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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