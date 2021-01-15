Burger地圖第9集來到荃灣Lucky Smash。荃灣是一級美食戰區，更有不少實力Burger小店，到底這間新開的漢堡店有甚麼特別可以突圍而出？等小威妹率先實試話你知！

【Burger地圖】 🍔小威妹熱愛Burger，餐廳如果有賣Burger，必定會毫不猶疑點來試試。Burger的靈魂當然是漢堡扒，最緊要夠Juicy、牛味夠濃！ 🍔 目標是食遍全港Burger，親身試過之後話你知每間Burger店的CP值。 🍔 每項評分滿分為5分，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

雖然漢堡扒Juicy、醬汁又多，但唔會滴到周圍都係，唔驚搞到好狼狽！

小店由港島人氣Burger Joys老闆Manu開設。（黃寶瑩攝）

小店由港島人氣Burger Joys老闆Manu開設，他表示想用一個比較親民的價錢讓食客食到優質的Burger，於是設立副線，做外賣生意。店內只供應三款漢堡和一款熱狗，Manu透露，因為想專注做好食物本質，所以只賣最基本的漢堡款式。記者今次試食了最邪惡的雙層芝士牛肉漢堡，立即按圖睇睇真實食評和推介小食🍔👇👇

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Lucky Smash 地址：荃灣享和街43-59號都城大樓地舖 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:30

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🙄🙄🙄同場加映：熱數10款零食拆到躁底😒😒😒

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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