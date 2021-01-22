撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-01-22 14:14

口罩已經成為穿搭的一部分，每天選擇不同顏色和款式的口罩搭配當日的衣著，漸漸變成大家的習慣。市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，以下為各位精選了15款香港製造的靚靚卡通口罩，包括Kakao Friends、寵物小精靈Pokemon、LINE FRIENDS、小王子、Miffy、姆明、Sanrio、MR. MEN & LITTLE MISS、海綿寶寶、BT21、藍精靈、柴犬等，成人、細面女生或小朋友都啱用，而且大部分都符合ASTM Level 3和BFE、PFE、VFE>99%！

有口罩品牌早前推出Pokémon系列口罩，設計精美，就算不是粉絲都超心動！（Medox官網）

Sanrio推出多個卡通角色的口罩，包括蛋黃哥、LITTLE TWIN STARS、大口仔等，另外亦有人氣韓國卡通角色Kakao Friends立體KF94口罩，低調的Ryan和Apeach壓花剛推出就引起大批粉絲搶購！想知小王子口罩幾錢，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

+ 41 + 41 + 41

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

💡同場加映：港產口罩彩色圖案7款推介💡

香港製造口罩選擇眼花繚亂，很多品牌亦推出各式各樣的款式，印上精緻圖案，引發少女心，包括知名牌子如Good Mask、Oxyair、Savewo救世、masklab等，有星空系列、迷彩系列，卡通系列則有人氣角色BT21、LINE FRIENDS、海綿寶寶等，按圖即睇7大口罩品牌精美設計圖案口罩的規格及價錢😍👇👇

想知道星空口罩邊度買到，立即觀看全文👉👉👉第4波疫情｜港產口罩彩色圖案7款推介 GoodMask迷彩造型$2.6個