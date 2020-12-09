本港新冠肺炎疫情嚴重，政府宣佈「加辣」收緊社交距離措施，食物及衞生局局長陳肇始昨日（8日）見記者交代詳情。不過陳肇始被發現疑戴反口罩，其口罩標誌英文字母「翻轉」，直至記者會完結，陳肇始都無回應及未有換新口罩。直到晚上食物及衛生局新聞秘書回應傳媒查詢時，才承認陳肇始在記者會尾聲得悉口罩內外反轉。

其實仍然有不少人對白色口罩感到疑惑，尤其是日本設計的口罩，到底怎樣分辨正反面？日本旅遊達人周奕瑋早前在他的Facebook上表示，自己做過資料蒐集和詢問過很多朋友，解釋了怎樣辨別日本口罩的內面與外面，以及為何日本口罩摺痕方向不一致的原因。

日本口罩通常兩面都是白色，較難分辨正反面。（press.ikidane-nippon.com）

早前有網民在台灣論壇PTT詢問，怎樣才能輕易分辨出白色口罩的外內面，引起網民熱烈討論，大多網民都提到了從口罩繩、摺痕和鐵線這3個地方作出辨別。記者詢問過兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工醫生的意見，原來只需一招就能輕易分辨出正反面！

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