撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-01-22 17:19

下午茶2021｜今年情人節、農曆新年碰巧在同一個星期，不少酒店都趁機推出情人節、新春主題的下午茶，當中不少更加入中式元素，十分特別，要不是碰上農曆新年，可能都難以試到！

【1】W酒店——中西合璧吃招牌鮑魚撻

W酒店的WOOBAR推出最新下午茶，由1月11日開始供應至2月尾，中西合璧並用蒸籠盛載鮑魚撻、燕窩芝士蛋糕等共11款鹹甜點！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【2】Hotel Icon——浪漫巴黎鐵塔仲識著燈

維港薈Hotel Icon推出「巴黎之約」浪漫下午茶，用特別訂製的巴黎鐵塔三層架裝上各款鹹甜茶點，特製三層架更懂得著燈，十分打卡-able！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【3】九龍香格里拉酒店——聯乘Crabtree & Evelyn

Crabtree & Evelyn有多款不同的草本香氣，九龍香格里拉就糅合各種香氣及天然材料，推出這一次的主題下午茶，每份下午茶更會附贈一份Crabtree & Evelyn的禮品包！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【4】JW萬豪——情人節限定下午茶

JW萬豪酒店則推出只限一周的情人節限定下午茶，The Lounge以粉紅及鮮紅色為主色，製作玫瑰士多啤梨荔枝朱古力撻、香莓紅絲絨海綿蛋糕等甜品。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【5】Ritz Carlton——特色葫蘆三層架

Ritz Carlton與中華珠寶品牌Qeelin合作，推出這一次的主題下午茶「Red is Romance」，最特別是用葫蘆形或如意鎖形的層架裝著共10款鹹甜點，包括醃鮑魚配蘑菇撻、醬烤豬肋骨芝士可麗餅卷等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【6】Kerry Hotel——金牛主題超可愛

嘉里酒店推出的「福牛新春下午茶」，有多款精緻鹹甜點，最特別是牛牛造型的馬卡龍，十分可愛！而且這次的下午茶有普洱味道的Scone可以選擇，甚有新意！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【7】港麗酒店——茗茶下午茶

Conrad推出新春主題下午茶，聯乘明茶房呈獻「福澤春茶」主題，中西合璧，糅合中式糕品茗茶及西式茶點，例如茉莉銀毫軟芝士法式泡芙。另外各款茶點都甚為矜貴，有焗燕窩蛋撻、迷你鮑魚撻等。外賣更有9折，即刻看看如何得到9折優惠！👇👇👇

💡同場加映：歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6💡

Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

👇👇👇點擊睇睇星級甜品師傅教路👇👇👇

想知道全部貼士？即刻點擊睇全文啦！👉【歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6】