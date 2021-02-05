撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-05 12:43

食放題慶祝生日有全場唱生日歌已經夠尷尬，若果有店員祝你分手快樂，將你分手的事公告天下，尷尬值會否爆標？回想各種出街食飯的經歷，其實大家都經歷過多個尷尬時刻，本文整理的6個尷尬時刻，哪個最令你想「搵窿捐」？

最近一段海底撈店員慶祝食客分手快樂的影片在網上引起熱烈迴響。網民「金成舞」在「爆廢公社二館」Facebook群組上載一段影片，一名女食客疑似分手不久後到海底撈打邊爐，不過一班店員卻拿著紙巾出現，為事主唱起了梁靜茹的《分手快樂》，讓她又哭又笑。

事件令不少網民大笑「太丟臉」，令全台灣都知道當事人分手了。而店員們瘋狂走音的合唱令網民忍俊不禁：「本不想哭的！太難聽所以哭了！」祝人分手快樂固然尷尬，但其實不少人都覺得在餐廳慶祝生日很尷尬，到底為什麼？點擊圖片睇睇餐廳食飯6大尷尬時刻 👇👇

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分手想喊，坐低吃到難食到喊的食物更加想喊！而作為美食指標的米芝蓮指南向來都不太受香港人歡迎，皆因被介紹的餐廳多數是根據「鬼佬口味」，點擊圖片睇有沒有大家心目中的名過於實餐廳 👇👇

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講到難食，中小學午膳訂飯絕對是場惡夢。一間比一間難食的飯盒供應商，還有小學被逼一定要食完飯盒再讓老師檢查，都成為了不少人的童年陰影。點擊圖片睇訂過飯的你一定有過的7大回憶 👇👇

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